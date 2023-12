Messi cierra en The Time los 12 meses más aclamados de su carrera

The Time sigue de fiesta tras elegir a Lionel Andrés Messi como el atleta del año en su portada. La Pulga cierra 12 meses llenos de éxitos. Unos tanto dentro y fuera del campo para ponerse en un lugar a la altura de pocos, sino que impulsan su imagen a un ranking mayor al del GOAT de este juego. Todo comenzó en Doha con el penalti de Gonzalo Montiel. Desde ese momento, todo fueron festejos y reconocimientos a la figura de un hombre que disfruta de los furtos recogidos en el calor de La Florida. Repaso a un diciembre 2022-2023 lleno de hitos.

Messi volvió a romper la historia anoche. Ser elegido por The Time como el atleta del año le convierte en el primer y único jugador en hacerlo. En alzarse con dicho trofeo a nivel individual solo había sido hecho por si mismo una década atrás. Lo mismo ocurre cuando venció en la gala de los Laureus. Un lugar donde nunca un jugador de este deporte había conseguido semejante galardón únicamente desde su presencia. Es el año de La Pulga y todo ha ido de la mano con varios triunfos a nivel colectivo que cierran el circulo en todos los sentidos. Argentina, París e Inter, sus casas en estos meses.

La Copa del Mundo ganada en Qatar, la Ligue 1 con PSG, la Leagues Cup con Inter Miami e igualar a Dani Alves como los más vencedores a nivel colectivo. Todo esto ha acompañado al 10 en 12 meses donde se caen los trofeos. Una nueva conquista del premio The Best, del Balón de Oro y de dejar la vara a una altura imposible de igualar en los pronósticos, también presente. La revolución de su llegada a USA ya se siente en un país que empieza a ser futbolero en todos los sentidos. El MLS Season Pass ha sufrido un crecimiento del 1.690% en sus suscripciones. Se toma en cuenta el momento desde que David Beckham le cerró. Miami vive por y para su presencia.

También hay hitos con Argentina. Messi ya es el máximo goleador de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo a las Copas del Mundo. Un récord que llegó tras su doblete ante Perú en Lima. Y que podrá seguir creciendo desde septiembre del 2024. La Copa América asoma en el horizonte y más allá de lo que ocurra con Scaloni, solo se espera que La Pulga lidere a esta camada de campeones que llega al final del camino. Para algunos es la última cita.

¿Más conquistas? Abrir la puerta a que figuras como Jordi Alba, Sergio Busquets o Luis Suárez elijan a la MLS por encima de los millones de Oriente Medio. Apuntaba en ESPN horas atrás que no existe mejor lugar de preparación para una Copa América. Será el gran objetivo del 2024: “Soy consciente que me fui a una Liga menor. Pero mientras me sienta que estoy bien y pueda seguir aportando cosas lo voy a hacer”.

El 2023 de Messi en números

Hubo un total de 55 partidos entre Inter, PSG y Argentina. 32 goles, 25 asistencias, algunas lesiones que provoca el paso el tiempo y más de 4.700 minutos de juego acumulan las piernas del 10 en unos 12 meses donde su impacto en el deporte ha pasado al siguiente nivel. La MLS, una cuenta pendiente a saldar.

USA, en shock con Lionel

“Lo que ocurrió este momento, el 21 de julio de 2023, en Fort Lauderdale todavía parece surrealista….Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado al juego más popular del mundo”, dicta The Time sobre su elección alrededor del premio. Se viene 2024, nuevos retos y todo esto mientras culminan 12 de los meses más exitosos de la figura de Lionel Andrés Messi Cuccittini tanto dentro como fuera del campo.