La FIFA empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? Resulta y acontece que por medio de la cuenta en X de la Copa del Mundo en inglés publicaron una foto en la que Cristiano Ronaldo estaba en el primer lugar por encima de Messi y esto generó polémica. Sin embargo, todo iba a tener una explicación.

Entre ellos, la rivalidad estaba terminada, pero de nuevo resurgió para volver a crear debate en el fútbol. Cristiano dejó en claro el 6 de septiembre de 2023 que “si eres mi fan, no tienes por qué odiar a Leo” y agregó para dar por terminado este enfrentamiento deportivo que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no“, porque ambos jugadores dejaron de jugar en Europa.

La respuesta de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo por dar terminada su rivalidad se la daría al diario L’Équipe en noviembre de 2023. “Siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos. Él también quería siempre ganar a todo y en todo. Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”, respondió el jugador argentino cuando le preguntaronsi finalmente había terminado la competencia con CR7 tras ganar el octavo Balón de Oro.

Ambo protagonistas pusieron el punto final, pero siempre habrá algo nuevo de qué hablar sobre ellos por ser dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol. En esta ocasión, la FIFA decidió publicar el récord que Cristiano tiene por encima de Messi para honrar al tercer jugador en disputa de esta marca, ya que se va a retirar.

Cristiano es el jugador con más goles a nivel de selecciones. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

Sunnil Chetri, el tercer máximo goleador a nivel de selecciones con 94 goles, se va a retirar después de los partidos de India contra Kuwait y Qatar en la próxima doble fecha de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol, por lo que la FIFA publicó una foto en la que Cristiano Ronaldo estaba por encima de Messi. ¿El motivo? El delantero portugués es el máximo goleador a nivel de selecciones con 128 anotaciones, mientras que Leo lleva 106 goles con Argentina.

La primera publicación de la FIFA con Messi tras ponerlo debajo de Cristiano

Luego de la publicación que generó debate entre los aficionados del fútbol porque la FIFA puso a Cristiano primero que a Messi, llegó la primera publicación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ con Leo y, en esta ocasión, estuvo por encima de CR7. Se trato de un mensaje por los 120 años que cumplió la FIFA y el jugador argentino apareció levantando la Copa del Mundo justo arriba del delantero portugués. ¿Casualidad o causalidad por la anterior publicación que tuvo a estos dos grandes?

120 años de la FIFA. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

El próximo partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Con el objetivo de acercarse cada vez más al récord de Cristiano Ronaldo como el máximo goleador a nivel de selecciones, el próximo partido de Lionel Messi con la Selección Argentina es contra Ecuador en un duelo amistoso el domingo 9 de junio a las 18:30 ET (19:30 ARG). Luego, sigue otro encuentro preparatorio contra Guatemala el jueves 13 del mismo mes a las 19:00 ET (20:00 ARG), antes de debutar contra Canadá en la Copa América 2024 el jueves 20 de junio a las 20:00 ET (21:00 ARG).