Oficialmente, José Altuve está encendido en el béisbol de las Grandes Ligas. El juego contra Texas Rangers del 5 de septiembre de 2023 no solo quedará marcado como el día en el que conectó tres jonrones en turnos consecutivos, el pelotero nacido en Venezuela también logró un récord nunca antes visto en los 59 años de Houston Astros en la MLB.

Transcurría la parte alta de la tercera entrada y Altuve ya venía de conectarle dos cuadrangulares al pitcher Nathan Eovaldi. Ahora, el segunda base de los Astros iba a enfrentar a Dane Dunning y el resultado sería el mismo: “Y no, no, no. Dígale que no a esa pelota”.

José Altuve conectó el tercer jonrón en turnos consecutivos durante el juego Houston Astros vs. Texas Rangers y se convirtió en el tercer jugador en la historia de la MLB que da un cuadrangular en las primeras tres entradas de un partido. Manny Machado y Carl Reynolds, los otros dos en hacerlo.

El récord histórico de José Altuve con Astros nunca antes visto en 59 años

Luego de llamarse Houston Colt, Roy Hofheinz, el presidente por ese entonces del equipo, decidió el primero de diciembre de 1964 que la franquicia pasaba a llamarse Astros. Desde ese momento, pasaron casi 59 años en la MLB para ver el récord histórico de José Altuve.

Altuve no solo se convirtió en el primer jugador en la historia de Houston Astros que da cinco jonrones en un lapso de dos juegos, también logró el récord nunca antes visto en la historia del equipo de conectar cuatro jonrones en turnos consecutivos. ¡La leyenda continúa!

¿Cuándo inician los MLB Playoffs 2023?

La MLB anunció el 8 de agosto de manera oficial el calendario de la Postemporada 2023 que empezará con cuatro juegos de la Ronda de Comodines el martes 3 de octubre. Luego, los MLB Playoffs 2023 continúan con las Series Divisionales el sábado 7 de octubre, y la Serie por el Campeonato de la Liga Americana y Nacional están programadas para iniciar el domingo 15 y lunes 16, respectivamente, del mismo mes.

¿Cuántos títulos de Serie Mundial tiene José Altuve?

El segunda base venezolano ha estado en cuatro ‘Clásicos del Otoño’ con Houston Astros y tiene un balance del 50% de efectividad a la hora de ganar campeonatos. José Altuve tiene dos títulos de Serie Mundial al ganar en 2017 y 2022.