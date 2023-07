New York Yankees le responde a la MLB por suspender a uno de sus pitchers dominicanos por el resto de la temporada

La temporada 2023 de las Grandes Ligas se acerca a la pausa por el Juego de Estrellas 2023 del próximo martes 11 de julio a las 20:00 ET y New York Yankees no pudo irse tranquilo al breve descanso porque recibió la noticia que la MLB suspendió a uno de sus pitchers nacidos en República Dominicana por el resto de la presente campaña.

No se trata ni de Domingo Germán, ni de Luis Severino. El protagonista de esta hitoria le puso fin a la temporada 2023 luego de tener acción en 31 partidos con marca de tres victorias, dos derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.86. La MLB hizo oficial la suspensión a Jimmy Cordero y la respuesta de los Yankees no tardó en llegar.

“El Comisionado Robert D. Manfred Jr. anunció el miércoles (5 de julio) que, después de una investigación, el lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Jimmy Cordero, ha aceptado una suspensión por el resto de la temporada y Postemporada del 2023 por violar la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de Major League Baseball“, fue parte del comunicado oficial de la MLB.

Debido a la suspensión que le impuso la MLB a Cordero por el resto de la temporada 2023, el pitcher dominicano fue enviado de manera inmediata a la lista de restricción y hará parte en un programa integral de tratamiento y evaluación conficencial. Todo será supervisado por Las Mayores. ¿Y qué piensa New York Yankees al respecto? Bolavip te lo cuenta.

Yankees le responde a la MLB por suspender a uno de sus pitchers dominicanos

La respuesta de New York Yankees a la suspensión de la MLB a Jimmy Cordero fue de apoyo total con el siguiente comunicado: “Los Yankees apoyan completamente la investigación y acción disciplinaria de Major League Baseball con Jimmy Cordero. La violencia doméstica no tiene justificación, y nos mantenemos firmes con los objetivos y estándares aplicados por la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de Major League Baseball”.