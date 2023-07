New York Yankees rompió regla no escrita de la MLB en el juego perfecto de Domingo Germán

De un momento a otro el pitcher Domingo Germán empezó a ser tendencia en Twitter. ¿Qué pasó? Fue la pregunta de la afición de New York Yankees. El lanzador, nacido en República Dominicana, estaba a punto de lograr un juego perfecto a pesar que al interior de los ‘Bombarderos del Bronx’ rompieron una regla no escrita de la MLB.

Germán saltó a la lomita del estadio Oakland-Alameda County Coliseum luego de una temporada en la que fue suspendido por 10 juegos debido a que le encontraron una sustancia pegajosa en la mano el 16 de marzo. La historia de las Grandes Ligas tenía una revancha histórica para el pitcher de los Yankees al ser el protagonista del juego perfecto número 24 en todos los tiempos de la MLB.

New York Yankees tentó al destino en el juego perfecto de Domingo Germán en la victoria contra Oakland Athletics del 28 de junio de 2023 y el mismo entrenador de pitcheo lo confesó. Hay una regla no escrita en la MLB sobre el lanzador que está a punto de lograr un juego perfecto, pero el pitcher dominicano estaba tan concentrado en ser el primer lanzador dominicano en lograr un partido sin hits, carreras y bases por bola, que decidió romperla.

En el mundo de la MLB se pregona una regla no escrita de no interactuar de ninguna forma con el pitcher que está cerca de lograr un juego perfecto. No obstante, Greg Joyce, del portal The New York Post, se dio cuenta que Matt Blake, coach de pitcheo de New York Yankees, y Domingo Germán rompieron esta norma durante el partido perfecto del pitcher dominicano. El mismo entrenador de los ‘Bombarderos del Bronx’ lo confesó.

“(El miércoles 29 de junio) por la noche, tomó el ritmo de querer información entre cada entrada y asegurarse de que superáramos a los primeros tres bateadores. Eso en realidad ayudó a todos a concentrarse en la tarea y no solo sentarse allí y pensar en lo que estaba pasando. Mantenerse enfocado en el proceso de obtener outs y lo que estamos lanzando y cómo lo estamos lanzando, pensé que mantuvo a todos con los pies en la tierra”, dijo Blake, coach de pitcheo de los Yankees, sobre Germán en su juego perfecto en la MLB.