Inter Miami se preparó muy bien para poder estar a la altura en la MLS, donde realizará su presentación oficial en menos de quince días. David Beckham y compañía invirtieron muchísimo dinero en refuerzos, infraestructura y asuntos administrativos.

"Me ha sorprendido bastante la forma de trabajar en Inter Miami"

Uno de los jugadores que se incorporaron al elenco de Florida es Andrés Reyes. El defensor, cuya ficha pertenece a Atlético Nacional (Colombia), fue cedido a préstamo -con opción de compra- al conjunto comandado por Diego Alonso.

Pocos días después de haberse incorporado, Reyes dialogó con Radio Caracol y contó qué fue lo que más le llamó la atención de Inter Miami: "Me ha sorprendido bastante la forma de trabajar, al ser un equipo nuevo todos quieren una oportunidad".

"Me sorprendieron mucho las instalaciones del club"

"Me sorprendieron mucho las instalaciones del club", agregó Reyes, quien disputó 21 duelos oficiales y marcó un gol con la piel del Verdolaga. En tanto, comentó que le gustaría conocer a Beckham, propietario del conjunto estadounidense: "Aún no he tenido la posibilidad de conocer a Beckham".

En cuanto a infraestructura, Inter Miami debió remodelar el Lockhart Stadium y realizar obras en un predio cercano al estadio para poder entrenarse. El mismo es de primer nivel y cuenta con todas las comodidades para los futbolistas de la plantilla.

