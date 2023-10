Cada vez se sienten más en casa. Lionel Messi no solo firmó con Inter Miami por un contrato que le va a dar unos buenos millones de dólares y la oportunidad de ser propietario de un equipo en la MLS, el tema familiar fue fundamental y la misma Antonela Roccuzzo lo ratificó al presentar el nuevo integrante de la familia en Miami.

Antes de ganar el primer título en la historia de Inter Miami, la Leagues Cup 2023, Leo Messi sotuvo en conferencia de prensa que jugar en el fútbol de Estados Unidos “fue una decisión familiar, de intentar buscar el bien familiar. Habíamos pasado dos años complicados, no habíamos estado bien, había costado. Fue un poco volver a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar el día a día con los nenes, que la familia esté bien“.

Empezó como un regalo para Antonela Roccuzzo en 2016 y terminó por ser una de las mascotas más famosas del mundo. Hulk, un Dogo de Burdeos, es el famoso perro de Messi que la familia no pudo llevar a Estados Unidos por su avanzada edad y estado de salud. ¿Ya le consiguieron reemplazo en Miami?

Antonela Roccuzzo presentó al nuevo integrante de la familia Messi en Miami

Luego de recibir unos tremendos elogios por parte del mismísimo David Beckham, Antonela Roccuzzo decidió publicar una historia en Instagram en la que presentaba al nuevo integrante de la familia de Lionel Messi en Miami. Como no somos expertos en el tema, Bolavip hizo la tarea de investigar quién es el protagonista de esta historia.

“Abu”, publicó Antonela en Instagram junto a un corazón de color café y un cachorro. El perro de la familia Messi en Miami, que ya había acompañado a Leo y compañía en París, es de la raza Caniche Poodle. Estos perros se destacan por su inteligencia y carácter equilibrado. Es el reemplazo del famoso Hulk en territorio norteamericano.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.