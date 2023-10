Una nueva novela surgió sobre el futuro de Lionel Messi cuando parecía que todo estaba destinado para pasar unos buenos años como jugador de Inter Miami. FC Barcelona apareció en el horizonte con la posibilidad de un regreso en condición de préstamo, pero desde Estados Unidos confirmaron qué piensa Leo al respecto.

No fue casualidad que se instalara esta narrativa. Inter Miami ya no puede clasificar de manera directa a los MLS Playoffs 2023, y en el caso que no termine en el octavo o noveno lugar, tampoco tendría un partido de eliminación directa para estar en Postemporada. Este escenario dejaría a Leo Messi sin jugar a nivel de clubes casi por cuatro meses.

Con el antecedente que David Beckham lo hizo en enero de 2009 al firmar con AC Milan en condición de préstamo siendo jugador de Los Angeles Galaxy, desde España confirmaron que Barcelona contempla la posibilidad de que Lionel Messi regrese así sea por unos meses. ¿Y en Inter Miami qué piensan?

Desde USA confirman qué piensa Messi sobre dejar a Inter Miami por el Barça

Según el diario Sport, de España, la respuesta de Inter Miami ante la posibilidad de ceder a Messi sino clasifican a los Playoffs de la MLS 2023 fue contundente: “No se ha contemplado, ni hablado. No se ha tocado nada sobre una posible cesión”. Solo falta por conocer qué piensa Leo al respecto y desde Estados Unidos lo confirmaron.

Desde aquel 7 de junio de 2023 cuado confirmó que iba a ser jugador de Inter Miami, Leo Messi sabía que el regreso al Barcelona era una opción cerrada. “En ese momento, fuentes cercanas al jugador, que hablaron bajo condición de anonimato para proteger las relaciones, le dijeron a The Athletic que no iría cedido a ningún lado y que su intención era quedarse en el club de la MLS“. ¿Cambiará la opinión de Lionel sino clasifican a Playoffs? Desde USA aparecen las palabras “casi seguro que no” como respuesta.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.