La figura de Lionel Andrés Messi ha cambiado para siempre el impacto del soccer por una MLS donde Real Madrid no ignora la mina de oro creada desde hace varios. Desde la capital española desvelan como la casa blanca del fútbol busca sumarse al boom, generado por La Pulga en plena ciudad de Miami.

Horas difíciles para un Inter del Tata Martino que se encuentra al borde la eliminación, que de momento no puede contar con Messi y que eso sí, podría ser no solo el dueño de la ciudad a nivel deportivo durante los próximos años. Desde AS indican que Real Madrid desea y calcula como llegar a La Florida con uno de sus proyectos de expansión internacional que ayer ya fuesen oficiales en Emiratos Árabes Unidos.

“Es el futuro a nivel económico”, le decían a Bolavip el pasado 11 de abril sobre los deseos del conjunto Merengue por poner sus focos en un nuevo mundo donde Estados Unidos es la respuesta a varias de las necesidades del viejo continente. En cuanto a finanzas se refiere, Real Madrid no se olvida de una ciudad de Miami donde AS informa que desde el 2009 Florentino Pérez busca situar oficinas y delegaciones de la entidad blanca.

¿Un Disneyland Madrid?

Tal y como anunciase el club en las últimas horas en esa alianza con Visit Dubai que ya es oficial, por Real Madrid desean igualmente extender su marca tanto a la ciudad de Miami como a Pekín por China. Se trata de proyectos donde se levanten parques temáticos como el que tendrá la capital de EAU en unos años, así como una base para nuevos sueños que sea situado a solo unos kilómetros del nuevo hogar de Messi.

“El parque, que será el primero del mundo con temática del Real Madrid, contará con atracciones relacionadas con el club, un museo, juegos de habilidad futbolística, así como una amplia oferta de restauración y espacios comerciales de venta de productos oficiales del Real Madrid”, dictaba el comunicado de la entidad. AS afirma que se sueña con lo mismo en USA y China. Son los próximos pasos.

Todo esto en la nueva ciudad de Messi, donde como hemos contado en Bolavip Real Madrid empezará proyectos por Norteamérica que van desde la Superliga, el mercado, alianzas comerciales e incluso el fútbol femenino. Un Disneyland Real Madrid mientras La Pulga rompe redes en la MLS, futuro sueño de un conjunto merengue que sigue en su plan de expansión. Desde 2009 se busca.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.