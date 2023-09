Cuando la narrativa de que había ido de vacaciones al fútbol de Estados Unidos apenas estaba pasando el control de migración, Lionel Messi le dijo: ¡Un momento! Una vez más, el espíritu competitivo del jugador argentino quedó demostrado con la reacción ante el peor partido de Inter Miami en la MLS 2023. ¡Gerardo Martino lo contó todo!

Desde que Leo Messi debutó el 21 de julio, la palabra victoria siempre dijo presente en los 90 minutos reglamentarios o por penales. Sin embargo, llegó la primera igualdad sin goles de Inter Miami y hasta el momento no se había conocido cuál fue la reacción del jugador argentino.

“Inter Miami venía invatible. Entonces, nosotros tratamos de hacer un planteamiento más cauteloso, más defensivo”, dijo Aníbal Godoy, defensor Nashville SC, tras el empate 0 a 0 del 30 de agosto de 2023. Messi estuvo incomodo de principio a fin y el mismo ‘Tata’ Martino lo confesó.

Así reaccionó Messi ante el peor partido de Inter Miami en la MLS según Martino

A pesar de que fue el jugador con la puntuación más alta (8 puntos) del partido según Sofa Score, Lionel Messi quedó tan caliente después del empate 0 a 0 que no le cambió la camiseta a Hany Mukhtar, el capitán de Nashville SC. Ahora, llegó el momento de conocer cúal fue la reacción de Leo ante el peor partido de Inter Miami en la MLS 2023 desde que se dio su llegada.

“Leo estaba visiblemente frustrado después de nuestro empate sin goles contra Nashville. Tuve que decirle: ‘Tranquilo, no vamos a ganar todos los partidos. No podemos permitir empates, pero tenemos que seguir encontrando formas de crecer’. Estaba muy amargado. Era como si hubiéramos perdido el partido. Todavía estamos tratando de encontrarnos como equipo, pero él está en una búsqueda permanente de ganar y es muy difícil cambiar esa mentalidad. Yo tampoco quisiera cambiar nunca esa mentalidad. Eso es lo que lo hace mejor”, le confesó Gerardo ‘El Tata’ Martino al portal The Athletic.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.