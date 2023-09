Kylian Mbappé espera por una recuperación de diversas molestias en su rodilla mientras la UEFA Champions League se acerca y el galo disfruta de un presente por PSG donde su renovación sigue siendo tema del día a día. Mientras tanto, la estrella de Le Bleus desvela su cambio de postura alrededor del debate Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

Como muchos jóvenes que apenas ostentan 24 o 25 años, Mbappé ha vivido una rivalidad sin precedentes en la historia de este juego que continúa presente entre los fanáticos del fútbol internacional. Declarado admirador de CR7, Kylian Lotin habló por medio de sus redes sociales de la valoración que hace sobre una rivalidad que entre luso y argentino que deja grandes reflexiones del crack de Francia.

Un vivo por medio de Instagram utilizó Mbappé para charlar de todo con quienes se conectaban a dicho espacio para hablar con el goleador de Qatar 2022. Baja para el amistoso con Alemania, Kylian Lotin ya se encuentra de vuelta en París mientras sus palabras sobre CR7 o Messi recorren el planeta por estas horas.

Palabra autorizada

“Amo a Cristiano y era un gran fanático de él cuando era joven, pero empecé a aprender y me di cuenta de que Messi es muy bueno. Cuando eres un enorme aficionado de Cristiano, no puedes ver lo bueno que es Messi, porque lo amas a él (CR7). Pero crecí y me gustan los dos”, palabras de Kylian Lotin Mbappé sobre el eterno debate.

Compañero de La Pulga durante 24 meses por el Parque de Los Príncipes y eterno admirador de un Cristiano Ronaldo al que conocería en Valdebebas varios años atrás, Mbappé reflexiona sobre un debate instalado desde la última década y media a lo largo del planeta. Kylian reconoce que convivir con Lionel Andrés cambió su forma de entender todo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de PSG?

Paris Saint-Germain sumó su segunda victoria en la Ligue 1 ante Olympique Lyon. Ahora, tiene otro duro partido para la quinta fecha del certamen local. Recibirá el viernes 15 de septiembre en el Parque de los Príncipes a OGC Niza.