Este martes terminó la doble fecha FIFA en la que en Sudamérica se disputaron las Eliminatorias Conmebol para la Copa Mundial del 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, por lo tanto, como hace habitualmente, el organismo rector del certamen elaboró y posteriormente publicó lo que consideró el once ideal.

El equipo se realizó en base a la producción de los futbolistas durante las dos primeras jornadas, de ahí las críticas que llovieron por parte de los fanáticos tras el posteo en las redes sociales oficiales. La formación seleccionada fue: Camilo Vargas; Alexander González, Cristian Romero, Félix Torres, Nicolás Tagliafico; Mathías Villasanti, Nicolás De La Cruz; Rodrygo Goes, Ángel Di María, Neymar Júnior y Lionel Messi.

Claro, las recriminaciones en la imagen de Conmebol llegaron por la inclusión del actual jugador del Club Internacional de Fútbol Miami, que solo participó del primer compromiso de la Selección Argentina, que fue frente a Ecuador en el Estadio Monumental, y no del duelo ante Bolivia que desenvolvió en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

No obstante, vale recordar que Lionel Messi fue el autor del tanto que le dio el triunfo a la Scaloneta vs. el combinado ecuatoriano mediante un remate de tiro libre a los 78 minutos (así, Leo alcanzó los 104 tantos en 176 presentaciones con la Albiceleste), por lo que fue trascendental para que Argentina sea uno de los líderes de la tabla de posiciones.

¿Por qué Lionel Messi no jugó vs. Bolivia por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas?

Lionel Messi había pedido el cambio frente a Ecuador por una molestia muscular. Por la misma razón, no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para el juego ante Bolivia en la altura de La Paz (estuvo en el banco, pero no fue integrado a la lista de relevos). Sin embargo, se cree que no es una dolencia que presente mayor gravedad, por lo que estaría con Inter Miami vs. Atlanta United este sábado 16 de septiembre.