El Inter Miami se sigue alistando para lo que será la segunda parte de la MLS en el 2023. Con Gerardo Martino ya asumido (conduce las prácticas a la espera de quedar habilitado para empezar a ejercer su función en los partidos), ahora resta el arribo de Lionel Messi y Sergio Busquets, que estarán llegando en las próximas horas a los Estados Unidos para firmar sus contratos y proceder a las pertinentes presentaciones.

En línea con las incorporaciones prácticamente concretadas de Leo y Busi, la directiva del elenco localizado en el estado de Florida continúa en la búsqueda de más refuerzos que permitan elevar las esperanzas de remontar la posición en la tabla de la Conferencia Este (se ubica último con 18 puntos sobre 21 partidos disputados).

Por eso, los rumores que circularon la última semana sobre Jordi Alba y Sergio Ramos. Ambos quedaron con el pase en su poder (uno porque decidió rescindir su vínculo con el Fútbol Club Barcelona y el otro porque no alcanzó un acuerdo para permanecer en el París Saint-Germain) por lo que se ven como opciones que encajan perfectamente en el esquema que planifica el Inter Miami.

Pero al parecer no son los únicos. Gerardo Martino, conforme a un reporte de TyC Sports, habría pedido un nombre en particular. Se trataría de Brian Aguirre, delantero de Newell’s Old Boys de Rosario, que viene de participar del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina conducida por Javier Mascherano. De darse su transferencia, se sumaría a sus compatriotas: Lionel Messi, Franco Negri, Benjamin Cremaschi y Nicolás Stefanelli.

Inter Miami no logra salir del fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Este

Inter Miami empató 2 a 2 con el DC United y ya son diez partidos consecutivos que no logra la victoria en el torneo de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El último triunfo fue el 14 de mayo sobre New England 2 a 1. Como resultado de esta racha negativa, los de Gerardo Martino (todavía no dirigió ningún encuentro) se ubican últimos en la tabla de posiciones de la Conferencia Este.