Todavía no llegó y Lionel Messi ya revolucionó los Estados Unidos con su confirmación (en la entrevista que se publicó el pasado miércoles siete de junio) de que jugará a partir del segundo semestre del 2023 en el Inter Miami de la Major League Soccer, después de lo que fue su controvertido paso por el París Saint-Germain.

Encuesta Si pudieras revivir una era, ¿cuál sería? Si pudieras revivir una era, ¿cuál sería? YA VOTARON 0 PERSONAS

De tal modo, que hasta Dwayne Johnson, distinguido actor de Hollywood más conocido por el pseudónimo de ”La Roca”, habría exteriorizado su emoción por el arribo del argentino y, además, habría anticipado que no se perderá ninguna de sus presentaciones en el Lockhart Stadium (recinto en el que el Inter Miami juega de local).

“La noticia del traslado de Messi a Miami es probablemente la noticia más feliz que he recibido en los últimos años. Veré a Leo todas las semanas. He reservado entradas para todos los partidos que va a jugar. No me perderé ninguno”, fue la presunta frase del artista que dramatizó papeles como el de Beck en El tesoro del Amazonas y el de Chris Vaughn en Pisando Fuerte, entre otros.

Las supuestas palabras de Dwayne Johnson respecto a la incorporación de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, se viralizaron en redes sociales mediante usuarios como @MessiLeoBrasil y @AllAboutArgentina (ambas con más de 180 mil seguidores en Twitter).

Lionel Messi habría tenido una oferta del Inter de Milán

El de Miami no fue el único Inter que golpeó la puerta de Lionel Messi en el presente mercado de pases. El Inter pero de Milán también se habría arrimado para tentar al argentino en aquel momento en el que se supo que no renovaría su contrato con el París Saint-Germain. Fue la segunda vez que falló en su intento, dado que la primera fue antes de que coordinara su incorporación al conjunto de la capital francesa.