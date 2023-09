Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Y como tal, ha disputado decenas de finales y ha convertido goles en varias de ellas. Este miércoles tendrá una posibilidad de sumar otro título con el Inter Miami.

A las 20.30 hora local, su equipo enfrentará al Houston Dynamo por la US Open Cup 2023. Allí, el argentino disputará la final número 43 de su carrera. Quizás no desde el arranque por un pequeño problema físico, pero seguramente con algunos minutos, es algo que no se sabrá hasta último momento.

De las 42 que disputó entre Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina ganó 30 y perdió las otras 12. La primera fue en junio de 2005, cuando se consagró campeón del Mundial Sub 20 disputado en Holanda.

La última fue la Leagues Cup, cuando su equipo derrotó por penales a Nashville FC el sábado 19 de agosto de 2023.

Con la Selección Argentina, ha jugado un total de nueve partidos definitorios, logrando cinco títulos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022. En Barcelona ganó 23 de 31 entre Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa y Mundiales de Clubes.

En PSG la Supercopa de Francia fue su única final. En total, convirtió 35 goles a lo largo de los 42 partidos definitorios. La última vez que se fue con medalla de plata en una final fue en enero de 2021, cuando el Barcelona cayó 3 a 2 ante Athletic de Bilbao por la Supercopa de España.

Cuántos títulos ganó Lionel Messi en toda su carrera

Lionel Messi ganó un total de 43 títulos en su carrera, fruto de sus pasos por Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina en todas sus categorías. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.

De esta manera, si se consagra campeón de la US Open Cup llegará a 44 medallas e igualaría el récord de Dani Alves.