US Open Cup

US Open Cup

Este miércoles por la noche el Inter Miami enfrenta su segunda final de la temporada y desde la llegada de Lionel Messi, aunque la presencia de su máxima figura está en duda. En el lado opuesto está el Houston Dynamo, y allí no dudan de que Messi dirá presente.

Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, aseguró en la conferencia de prensa del pasado martes que esperarán a Messi “hasta último momento”, y no ha confirmado si el capitán argentino será de la partida. No obstante, en Houston Dynamo lo tienen claro, tal y como reveló el entrenador.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

Messi jugará la final con el Inter Miami, según Ben Olsen

Ben Olsen, DT del equipo que visitará la Florida para la gran final de la US Open Cup, también habló con la prensa en la previa del encuentro y aseguró que formuló su plan de partido pensando en un Messi en cancha.

“Estamos bastante seguros de que jugará. Hemos preparado el partido contra ellos con eso en mente”, reconoció. “Tienen algunas opciones [si Messi no juega], pero nos prepararemos para su mejor once a menos que escuchemos algo más concreto”, sentenció.

La mentalidad de Olsen es la correcta, pensando en un Inter Miami con sus mejores jugadores en cancha, y en todo caso, adaptándose en caso de que Messi finalmente no esté en condiciones de disputar la final de la US Open Cup.

En caso de ser baja, Messi se sumaría a Jordi Alba como los grandes ausentes del Inter Miami en la lucha por conquistar el segundo título en la historia de la institución, luego de coronarse en la Leagues Cup el pasado mes de agosto.

La formación de Inter Miami versus Houston Dynamo

Para la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo, Tata Martino mantiene en duda la presencia de Lionel Messi en la alineación titular, aunque todo parece indicar que será suplente. De esta manera, la formación inicial tendría a Callender; Avilés, Kryvtsov, Miller; Yedlin, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Noah Allen; Farías y Leo Campana.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.