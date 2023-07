Son muchos los jugadores que han salido de las escuelas de FC Barcelona con grandes expectativas y que no han logrado cumplirlas. Este es el caso de Riqui Puig, exjugador azulgrana que se ha convertido en una estrella de la MLS.

Riqui Puig es uno de los tantos jugadores que salieron de La Masía apuntando a ser las próximas figuras de FC Barcelona, pero que acabaron saliendo del club por la puerta trasera. El jugador salió rumbo a la MLS en el mercado de verano de 2022 y firmó por LA Galaxy.

El volante catalán ha calzado perfectamente en el plantel norteamericano. Riqui Puig fue el autor del gol de la victoria en el derbi ante LAFC. Luego del encuentro, el mediocampista demostró ante la prensa su conformidad con su actualidad futbolística.

Riqui Puig disfruta su presente en la MLS

“Todo jugador quiere estar en estos partidos. Yo no juego por dinero, sino por estas experiencias. Me lo he pasado como un niño pequeño y creo que he dado un gran nivel” dijo Puig tras la victoria 2-1.

“Me gusta jugar con presión y los derbis. Hoy se ha demostrado. El ambiente fue brutal, somos el equipo de la ciudad y estoy muy contento de pertenecer a los Galaxy” añadió el exjugador de FC Barcelona.