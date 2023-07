El caso Enríquez Negreira sigue su curso en la justicia ordinaria española, más no en una UEFA que pronto dará novedades oficiales en relación con la participación del Barcelona en sus torneos a lo largo de la temporada 2023/2024. Por Cataluña ya hablan de fechas concretas para saber si el conjunto culé tiene o no los avales de Nyon para decir presente en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los pagos desvelados por más de 7 millones de euros al ex vicepresidente del Comité Técnico de árbitros de la RFEF son el único motivo por el cual a 5 de julio no puede garantizarse la presencia del Barcelona en el principal torneo de clubes del planeta. Tras varios meses de investigación y de recomendaciones que ya han sido desveladas por los principales medios de la capital de Cataluña, llegará más pronto que tarde el momento de la decisión final de una UEFA en silencio desde entonces. Las comparaciones con el caso Osasuna no sirven para entender los puntos alrededor del tema.

Martes o miércoles de la próxima semana es la fecha mostrada por Mundo Deportivo para conocer finalmente las decisiones de la UEFA en relación con un Barcelona que espera desde la explosión del caso Negreira por una decisión en firme de Aleksander Ceferin y compañía. Joan Laporta se mostraba optimista sobre el tema en la gala de la nueva temporada en LaLiga.

En regla de momento

“Todo indica que respaldará la propuesta de los dos instructores donde recomiendan no sancionar al club azulgrana actualmente dado que no hay pruebas suficientes y esperar a ver cómo finaliza el proceso penal en España del caso Negreira”, indica Ramón Fuentes desde Mundo Deportivo en relación con una trama que a corto plazo no cambiaría la participación del club en los torneos de la UEFA.

Tras varios meses llenos de informaciones, rumores y declaraciones de todo tipo, Barcelona conocerá a lo largo de la próxima semana si tiene o no la potestad de disputar un torneo que se hace clave para la recuperación económica de la entidad. En caso de no recibir el visto bueno de UEFA, los culés podrán ir al TAS tal y como lo hará Osasuna en las próximas horas.