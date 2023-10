Desde Argentina confirman la firme decisión de Messi que no le gustaría a Beckham e Inter Miami

Era un secreto a voces que terminó de confirmar uno de los periodistas que mejor información maneja sobre Lionel Messi. En medio de la lucha de Inter Miami por clasificar a los MLS Playoffs 2023, Leo tomó una firme decisión que no le gustaría a David Beckham y compañía.

La condición física de Messi es el mayor misterio que rodea a todo Inter Miami. Luego de no jugar la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el jugador argentino descansó un partido y en el duelo vs. Toronto FC, del 20 de septiembre, pidió el cambio al minuto 37 del primer tiempo.

A Leo Messi le está molestando una cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha y por ese motivo ya se perdió tres partidos consecutivos de Inter Miami. Se sumaria uno más con el duelo contra Chicago Fire. Todo esto sucedió mientras que al equipo de David Beckham y compañía le quedan cuatro partidos para intentar clasificar a los MLS Playoffs 2023.

Desde Argentina confirman la firme decisión de Messi que no le gustaría a Beckham

Con las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en el horizonte, en el caso que Lionel Messi sea convocado por la Selección Argentina se perdería al menos el partido Inter Miami vs. Charlotte FC del miércoles 18 de octubre, ya que la Albiceleste juega contra Paraguay y Perú el jueves 12 y martes 17 del mismo mes, respectivamente. ¿Qué decisión toma Leo luego de no estar disponible para el equipo norteamericano? ¡Ya la revelaron!

Para nadie es un secreto que Messi tuvo que dar el okey sobre su condición física para que Lionel Scaloni lo convoque o no a la Selección Argentina, y a pesar de que Inter Miami lo necesita para remontar una diferencia de cuatro puntos con cuatro partidos por jugar y así llegar al noveno lugar y jugar un encuentro de eliminación directa en vísperas de clasificar a los Playoffs, desde Argentina confirmaron la decisión que tomó Leo. ¿No le gustará a David Beckham?

“Leo Messi viene a jugar con la Selección Argentina y va a estar entrenándose acá entre el domingo 8 y lunes 9 (de octubre). El capitán de la Selección volvería a sumar minutos contra Cincinnati“, publicó Gastón Edul, del canal TyC Sports, en X (Twitter).

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.