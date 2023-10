El lapidario mensaje de Álvaro Morales para Messi por no estar en la goleada que sufrió Inter Miami

Alistó su celular, empezó a pensar un par de ideas y justo Chicago Fire le dio una mano anotándole uno, dos, tres y cuatro goles, a Inter Miami. Álvaro Morales y un nuevo ataque contra Lionel Messi con un lapidario mensaje por no estar en la goleada que sufrió su equipo en la MLS 2023.

Todo parecía indicar que Morales, periodista nacionalizado mexicano de ESPN, había hecho un acuerdo de paz para no volver a criticar a Messi. Incluso, se animó a apoyar tanto a Leo como a Inter Miami para la final de la US Open Cup 2023, pero…

El apoyo de Álvaro Morales a Leo Messi tan solo duró un partido, y a pesar de qué el jugador argentino no pudo estar en la goleada que sufrió Inter Miami por la jornada MLS del 4 de octubre, el periodista se acordó de Lionel de una manera muy, pero muy picante. ¡Uh!

El lapidario mensaje de Álvaro Morales para Messi por no estar en la goleada a Inter Miami

Lionel Messi lleva cuatro partidos ausente de manera consecutiva, Inter Miami ya no puede clasificar de manera directa a los MLS Playoffs 2023 y la esperanzas que aún mantienen los hinchas para los tres partidos restantes radican en saber cuándo Leo volverá a jugar. En este contexto, llegó el lapidario mensaje de Álvaro Morales.

Inter Miami ya no depende de sí mismo para estar en la Postemporada de la MLS, Lionel no juega desde el 20 de septiembre de 2023 y, como mínimo, se perderá un partido más, vs. Charlotte FC el 18 de octubre, por estar con la Selección Argentina para jugar las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. ¿Qué piensa Morales al respecto? “Ya nadie recuerda a Messi…”, publicó Álvaro en X (Twitter).

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la goleada que sufrió por 4 a 1 contra Chicago Fire, el próximo partido de Inter Miami será vs. FC Cincinnati el sábado 7 de octubre a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi volvería a jugar en este encuentro tras perderse cuatro partidos consecutivos por una molestia en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.