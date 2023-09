El dinero que perdieron Lionel Messi e Inter Miami por no ser campeones de la US Open Cup 2023

Todo estaba listo para que Inter Miami ganara el segundo título en la historia del equipo, jugaba en condición de local e iban a tener el plus que Lionel Messi podía ingresar en cualquier momento del partido. Nada de esto pasó y ya se conoció el dinero que perdieron por no ser campeones de la US Open Cup 2023.

Inter Miami empezó perdiendo el partido contra Houston Dynamo cuando se dio a conocer la noticia que Leo Messi no iba a estar ni el banco de suplentes. El equipo sintió el impacto de no contar con el jugador argentino y en el primer tiempo recibieron dos goles.

El primero en reportarse en el marcador fue Griffin Dorsey, quien con un fuerte remate puso el 1 a 0 contra Inter Miami y hasta hizo reaccionar al mismísimo Messi. Luego, Amine Bassi puso el segundo gol a favor de Houston Dynamo y con esta anotación de penal el premio monetario se le empezaba a escapar al equipo de David Beckham y compañía.

El dinero que perdieron Messi e Inter Miami por no ser campeones de US Open Cup

Inter Miami ya había ganado un cupo para estar en la Copa de Campeones Concacaf 2024 por el título en la Leagues Cup, así que, más allá de poder obtener el segundo campeonato en la historia del equipo, también iban por el dinero que perdieron tras no ganar la final de la US Open Cup 2023.

Según la página oficial del equipo FC Dallas, uno de los participantes de la competición, el dinero que Lionel Messi e Inter Miami perdieron la oportunidad de ganar tras no ser campeones de la US Open Cup 2023 fueron $300.000 dólares. El marcador final fue una derrota 1 a 2 contra Houston Dynamo tras el gol que marcó Josef Martínez.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.