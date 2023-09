Lionel Messi firmó, lució la camiseta número 10 en la presentación oficial y sin ni siquiera hacer una pretemporada debutó cuanto antes con Inter Miami. En tres meses jugó casi 12 partidos y fue inevitable que la palabra descanso no apareciera para Leo. No a todos les gustó esto y Sergio Busquets apareció con la respuesta perfecta a estos críticos.

Todo empezó porque la información de que Messi no iba a viajar a Atlanta para el partido Inter Miami vs. Atlanta United del 16 de septiembre de 2023 no se informó a tiempo según Alexi Lalas, exjugador de la Selección de Estados Unidos.

“Han utilizado a Messi desde el momento en que se anunció para vender y promocionar absolutamente todo dentro y fuera del campo. Creo que, ya sea Inter Miami o MLS, si tienen información y él no va a jugar, necesitan dejarlo muy claro“, fue la crítica de Lalas frente al descanso de Leo sin estar lesionado y la respuesta perfecta de Sergio Busquets estaba por llegar.

Busquets y la respuesta perfecta a los críticos de Messi por descansar

Una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha hizo que Lionel Messi empezara como suplente en el partido de Inter Miami vs. Houston Dynamo por la final de la US Open Cup 2023 y en la previa, Sergio Busquets encontró la respuesta perfecta a los críticos del jugador argentino por descansar sin lesión.

“Nosotros entendemos a la gente y al final es para quien jugamos y nos hace tremenda ilusión que puedan venir a vernos y disfrutar del equipo. Pero no somos máquinas, ni robots. Nos gustaría jugar todos los partidos, todos los minutos y no tener cansancio, pero es una cosa que no podemos controlar, y como ha dicho antes el míster (Gerardo Martino) para eso están los servicios médicos, están ellos (cuerpo técnico) y la competencia de otros compañeros. Al final se mira por el bien del equipo a largo plazo y es una pena para todos, no solo para los aficionados, también para los jugadores que no pueden jugar, ni estar por lesión u otras circunstancias”, dijo Busquets en conferencia de prensa de la US Open Cup 2023.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.