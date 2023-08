El Inter Miami de Lionel Messi tuvo su duelo más apretado hasta la fecha en el enfrentamiento contra el Dallas FC de Alan Velasco por los Octavos de Final de la Leagues Cup. Sin embargo, una vez terminado el partido, la competencia quedó de lado y Messi lo demostró.

El intercambio de camisetas entre Messi y Velasco recorrió el mundo por el tatuaje de Maradona en la espalda del ex Independiente, pero más allá de eso, dejó una nueva muestra de la grandeza de Leo.

Velasco reveló el gesto de Messi al final del Inter Miami vs Dallas

En charla con ESPN, Velasco destacó la importancia de ese momento, y que quedará grabado para siempre con él: “Es un partido que no me lo olvidó nunca en la vida, jugué contra Messi, me dio la camiseta y un abrazo”, reconoció.

Además, develó que se trata de la camiseta con la que Messi convirtió el majestuoso gol de tiro libre que llevó el partido a los penales y también el primer lanzamiento en la tanda. “Fue la del segundo tiempo [la camiseta] con la que terminó el partido en los penales. Yo se la pedí, claramente. Contento por ese lado.”

De paso, Alan Velasco destacó que la charla que tuvo con Leo durante el partido no tuvo nada que ver con el juego. “Hablé algo que me había dicho un amigo suyo, nada malo. Donde él se crió en su infancia, por eso se sorprendió.”

Cuándo vuelve a jugar el Inter de Messi

El Inter Miami de Lionel Messi jugará este viernes 11 de agosto por los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Su rival será el Charlotte FC, que eliminó al Houston Dynamo en la ronda previa.

El partido se podrá seguir por AppleTV y el ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Philadelphia Union y Querétaro.