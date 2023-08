Son números y no opiniones. El mundo entero volcó su mirada al fútbol de Estados Unidos por la llegada de Lionel Messi al Inter Miami y en tan solo el cuarto partido, el jugador argentino hizo que el mismísimo Google hiciera un anuncio sorpresa sobre su impacto mundial.

¡Oh, oh! Messi y el Inter Miami jugaban el primer partido de eliminación directa al disputar contra FC Dallas los octavos de final de las Leagues Cup 2023. ¡No pudieron dar un mejor espéctaculo! Con dos golazos de Leo, el encuentro terminó empatado 4 a 4 en el tiempo reglamentario y se definió por penales.

A pesar que el Inter Miami vs. FC Dallas terminó pasadas las 12:00 A.M. en lugares como Argentina, fue un encuentro que impactó al mundo entero. Y no solo por el golazo de tiro libre con el que Lionel Messi decretó el empate final, la repercusión que tiene Leo volvió a quedar en evidencia una vez más.

El anuncio sorpresa de Google sobre Leo Messi que impactó al mundo entero

Inter Miami venció a FC Dallas en la tanda de penales por 5 a 3, clasificó a cuartos de final de la Leagues Cup 2023 y los siete goles y una asistencia que lleva Leo Messi fueron el principal motivo para que Google hiciera un anuncio sorpresa. Nada mejor para llegar al próximo partido del jugador argentino que será el viernes 11 de agosto.

Google, por medio de cuenta oficial en Twitter de Google Trends (Tendencias), anunció que “‘Dallas vs Inter Miami‘ es la principal tendencia de búsqueda en el mundo durante el último día (6 de agosto), y el mundo está buscando MLS más que nunca”. El efecto Lionel Messi en todo su esplendor.