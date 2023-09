¿Y un día reconoció la grandeza de Lionel Messi? No fue tan así… Un nuevo partido de Inter Miami llegó en el calendario y todo parece inidicar que a Álvaro Morales le llegó tarde la información que Leo no iba a jugar porque decidió apoyar al jugador argentino. No le salieron las cosas como esperaba.

Reconocido como uno de los opostitores más populares del ’10’ argentino, Morales, periodista de ESPN, escogió a su equipo favorito para la final de la US Open Cup 2023 y la narrativa que todo estaba arreglado en vísperas que Messi ganara su segundo título en Inter Miami le jugó una mala pasada.

Leo Messi no estuvo habilitado para jugar en la derrota de Inter Miami 1 a 2 contra Houston Dynamo por la final de la US Open Cup 2023. Por lo tanto, si se daba la predicción de Álvaro Morales iba a ser casi que un milagro de los dioses del fútbol.

‘No me voy a disparar en el pie’: Álvaro Morales apoyó a Messi e Inter Miami

Luego de recibir la mala noticia que perdió más de 100 dólares por apoyar Lionel Messi, Álvaro Morales se iba a desahogar con un mensaje muy irónico sobre Leo: “Literalmente: Messi no hizo nada, ayer (27 de septiembre), en la final de la US Open Cup. Nada. Hechos. No opiniones”. Ahora así, el cómo perdió su dinero el periodista nacionalizado mexicano.

“No me voy a disparar en el pie si todo está soñado para que Messi sea campeón de la US Open Cup y obtenga un segundo título en los Estados Unidos, ¿por qué me habría de disparar en el pie?”, dijo Morales en X para publicar que apostó 3.500 pesos mexicanos, unos 198 dólares, a que Inter Miami ganaba la US Open Cup. Esta vez, el irónico apoyo a Messi le salió mal.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.