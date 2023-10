Inter Miami no esperó más de 24 horas tras el último partido de la MLS 2023 para confirmar a Josef Martínez como la primera estrella que se va del equipo tras no clasificar a los Playoffs. No pasó mucho tiempo después de esto y ya llegó el primer mensaje de Lionel Messi luego de esta noticia.

Desde que se dio la llegada de Leo Messi a Inter Miami, Martínez se mostró como uno de los jugadores más cercanos al ’10’ argentino. La cámara enfocaba a Lionel y cerca siempre aparecía el delantero venezolano. Sin embargo, no pudo rendir de la mejor manera y el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino confirmó su salid del equipo.

“Definiremos los futbolistas con los cuales podamos contar para la gira por China. Está claro que Josef no será de la partida en esa gira y analizaremos otras situaciones para no correr ningún tipo de riesgo sobre todo con aquellos jugadores que no van a seguir en la institución“, afirmó ‘El Tata‘ Martino en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Inter Miami vs. Charlotte FC.

¿Le cobraron el palito a sus compañeros? Lionel Messi apenas llevaba unos días en Inter Miami y Josef Martínez le confesó al canal Tyc Sports, de Argentina, el 25 de julio de 2023 la gran diferencia en el equipo por estar jugando con Leo: “Ahora la pelota me llega (risas), antes costaba un poquito más. Hay que estar preparados porque la pelota sí te va a llegar. Estoy contento porque al grupo se lo ve muy bien”.

Leo Messi ya había demostrado su apoyo a Martínez cuando reveló por qué le cedió el lanzamiento de un penal en la victoria de Inter Miami contra Orlando City por 3 a 1 en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023. Ahora, el jugador argentino decidió incluirlo en algunas de las fotos que compartió en Instagram después de confirmarse la partida del delantero nacido en Venezuela.

El primer mensaje de Messi tras confirmarse la salida de Josef Martínez

Messi publicó 10 fotos en Instagram después de la salida de Josef Martínez de Inter Miami, incluyendo al delantero venezolano en tres de ellas. El futbolista argentino complementó la publicación con un emotivo mensaje de despedida tras concluir su primera temporada en el fútbol estadounidense: “Estoy orgulloso de todo lo que el equipo logró esta temporada. Con el trabajo y el esfuerzo de todos, fuimos capaces de ganar la Leagues Cup consiguiendo el primer título en la historia del Inter Miami CF, llegamos a la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup y estuvimos incluso peleando por meternos en los Playoffs de la MLS prácticamente hasta el último momento”.

Los números de Josef Martínez en el Inter Miami de Messi

Josef Martínez terminó su paso por Inter Miami como el segundo jugador mejor pagado por detrás de Leo Messi al ganar un salario anual de $4.391.667 dólares. El delantero venezolano registró 12 goles, tres asistencias y 2.570 minutos en 40 partidos con el equipo de David Beckham y compañía. Luis Suárez se perfila como su reemplazante. ¡Casi nadie! ¿No?