No hay dudas de que Lionel Messi ha marcado un antes y después en el fútbol o, como lo llaman en Estados Unidos, el soccer. Pero el impacto generado desde su llegada a Inter Miami es algo sin precedentes, y por ello en AppleTV han tardado apenas tres meses en producir una serie sobre el astro argentino.

La serie, que se estrenará este miércoles 11 de octubre en AppleTV+ bajo el título ‘Messi meets America’, tendrá sus tres episodios iniciales, y previo a su estreno han dado a conocer algunos detalles de la misma, entre lo que se incluye la temática de los capítulos y algunas locaciones de escenas en las cuales se han filmado la misma.

El encargado de entregarnos estos detalles fue ni más ni menos que uno de los productores ejecutivos de la serie, Scott Boggins. El norteamericano habló con medios ingleses y dio a conocer algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando miremos Messi meets America.

“Viendo los seis episodios -primero se lanzarán sólo tres- podrán entender la pasión que tiene Leo Messi por el juego, algo sin paralelo”, explicó Boggins. “Verán que su llegada a América es para celebrar el juego, y traer a su familia es una parte muy importante de ello, eso se verá en la serie”, añadió.

Detalles de la serie de Messi

También destacó algunos aspectos que podremos apreciar al mirar la serie: “Podrán ver escenas de trabajo en el campo, y en su casa. Sabemos el privilegio que significa poder hacer esto, y contar con la colaboración del grupo de Messi, Inter Miami y la MLS. Es increíble.”

“Tener acceso a él [Messi] y su familia, a los jugadores que impactó y sus impresiones, eso entregaremos a los espectadores”, aseguró Boggins, quien apenas tuvo tiempo para prepararse de cara a la producción y filmación de este proyecto.

El productor norteamericano es un experto en este tipo de proyectos, con la serie Being Liverpool en su currículum, así como el documental enfocado en boxeo, 24/7. No obstante, aseguró no poder creer el haber sido elegido para participar del proyecto de relatar la vida de Messi en Estados Unidos.

El impacto de Messi en Estados Unidos

Esta experiencia es la que le da la posibilidad de reflexionar sobre lo vivido en estos primeros meses de Messi en Estados Unidos, y destacar que generó una revolución nunca antes vista en el país: “Esto es algo diferente. Lo que pasó este verano fue único tuvo un verdadero impacto en Miami, y también fuera de Miami, en cada viaje”, afirmó Boggins. “Tenía idea que sería grande, pero no tenía idea de la magnitud. Es un momento sin igual para el juego en este país”, cerró.

Boggins contó también que tanto a Messi como ha su familia no les ha sido fácil la vida con cámaras en tantos momentos del día, pero que poco a poco se han ido acostumbrando. Y siguen haciéndolo, ya que a pesar de estrenarse este miércoles, la serie se sigue grabando para terminar con los tres capítulos que complementarán a los tres iniciales para completar los seis que tendrá la serie.

Cuándo se estrena la serie de Messi en AppleTV

Los primeros tres episodio de la serie Messi meets America se estrenarán este miércoles 11 de octubre de 2023 en AppleTV+, y serán complementados por otros tres episodios que verán la luz más adelante en la temporada.