El futuro de Lionel Messi pasa a corto plazo por la selección Argentina, por un Inter Miami eliminado de la MLS e igualmente por un mes de enero donde más de uno desea verle cedido lejos de La Florida. Se comenta como Arabia Saudita, quienes ya buscaron a La Pulga antes de unirse a David Beckham, volverán a ofrecerle una vía de escape para no perder ritmo. Norteamérica no teme, de momento. La voluntad del rosarino, clave.

Y es que Lionel no tendrá actividad hasta el mes de febrero del 2024 cuando hablamos del fútbol de clubes. La eliminación de Inter Miami de los playoffs ya es una realidad que ha hecho especular a muchos con ver a Messi en una cesión hacia Europa que le permita tener el ritmo necesario para seguir compitiendo en la élite con Argentina. Inter Miami ya se negó e incluso Tata Martino se pronunció sobre el tema, pero las informaciones siguen. Arabia Saudita, el mejor parado según Sky Sports.

No sería nuevo ver algo así en la MLS. Figuras como Frank Lampard, Thierry Henry o incluso el mismo David Beckham pusieron rumbo a Europa siendo propiedad del soccer para no perder ritmo de competencia. Por supuesto que Inter y La Pulga tendrían que prestarse, pero cuesta pensar que el argentino apueste por una liga a la que ya rechazó meses atrás. El Fondo PIF, indica Sky, estudia como convencerle. Lo económico pasa a segundo plano.

Hace solo seis meses Riad ponía sus ojos en el argentino y llegó a ofrecerle sumas que llegaban a los 1000 millones de dólares a modo de sueldo. Todo esto sin impuestos y por hacer parte de una liga tan emergente como polémica en estas fechas. Messi se entrena ahora mismo en Argentina mientras los Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahly o Al-Ittihad vuelven a soñar con su presencia. Incluso si es solo por unos pocos meses, sería un triunfo total. No faltará dinero a ofrecer.

Si bien Sky no habla de un club puntual para dejar al argentino en este hipotético escenario, puede prácticamente descartarse que este sea Al-Nassr. La expansión comercial de dicho club pertenece a Cristiano Ronaldo y no tendría sentido no aprovechar la rivalidad entre ambos a nivel económico situándolos en el mismo equipo. El producto dentro y fuera del campo es igual de importante. Arabia sueña, sabe que es difícil convencer a Messi y que no solo el dinero será importante. Una cesión corta, única vía para sacarle de la MLS. Martino ya declaró que no sabe nada del tema.

¿Por qué Messi rechazó a Arabia?

“Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”, palabras del propio Messi en una entrevista a Mundo Deportivo para explicar por qué no se unió a la Liga Saudí. No se le puede seducir con millones, por lo que la estrategia de Riad pasa por ofrecerle continuidad durante unos meses para que pueda seguir al máximo nivel. Por Miami no esperan que salga.

¿Hasta cuándo tiene contrato Messi?

El argentino tiene compromisos laborales con La Florida hasta el 31 de diciembre del 2025. La Pulga trabajará después en diversos roles que ayudarán a la expansión de la MLS. También se dará esto en la la preparación del país para la Copa del Mundo del 2026. Arabia sigue soñando con Messi, Barcelona ya lo descartó y cuesta pensar que se mueve a Riad por unos meses. Miami cuenta con su presencia.