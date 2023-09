No es la primera vez que lo dice, pero ahora lo sostuvo tan solo unos días después de que se instalará el rumor que Inter Miami estaría interesado en ir por él. Antoine Griezmann volvió hablar de la MLS y dijo unas palabras que descartaron unirse a Cristiano Ronaldo para abrir las posibilidades de jugar con con Lionel Messi.

Una vez se confirmó que Leo Messi iba a jugar en Inter Miami, David Beckham y los hermanos Mas se pusieron en la tarea de reforzar al equipo con jugadores élite que supieran lo que era ser compañeros del ’10’ argentino. Sergio Busquets y Jordi Alba fueron los primeros en llegar y se podría sumar un campeón del mundo como lo es Griezmann.

Ekrem Konur, especialista en transferencias en el mundo del fútbol, informó que Inter Miami se estaría planteado ir por Antoine Griezmann como el próximo fichaje bomba para acompañar a Lionel Messi y compañía. Con este contexto, llegaron las palabras del delantero francés que abrieron la posibilidad para jugar en la MLS.

Griezmann descarta unirse a Cristiano y abre la posibilidad de jugar con Messi en USA

Antoine Griezmann ya sabe lo es jugar con Leo Messi luego de las dos temporadas que compartieron equipo en Barcelona. Ganaron la Copa del Rey 2020-21 y podrían volver a ser compañeros si el rumor sobre su llegada a Inter Miami se alinea con las últimas palabras que dijo el delantero de la Selección de Francia. ¿El gran problema? Tiene contrato con Atlético de Madrid hasta junio 30 de 2026.

En la conferencia de prensa previa al partido amistoso Francia vs. Alemania, a Griezmann le preguntaron sobre la posibilidad de ir a jugar al fútbol de Arabia Saudita como lo hizo Cristiano Ronaldo y la respuesta fue contundente: “Entiendo a los que se han ido a jugar allí. Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos, y me parece normal. Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento. ¿Podría ir yo? Tengo una familia y tres hijos. No es una decisión fácil de tomar. Pero como usted sabe, la MLS sigue siendo mi objetivo“.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

De acuerdo a los datos del portal Transfermarkt, en 24 partidos jugados con Al Nassr desde su llegada en enero, Cristiano Ronaldo lleva un total de 20 goles marcados (no cuentan los partidos jugados por la Copa de Campeones Árabe).

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.