El mismo Gerardo Tata Martino lo confirmó. Inter Miami está decidido a conformarle un equipo competitivo a Lionel Messi entre el presente mercado de fichajes y el que viene en 2024. Con esta consigna, el equipo de Estados Unidos decidió hacer una oferta de US$8.5 millones por un jugador argentino para Leo.

¿Lo consiguieron? Una de las causas para que Inter Miami sea el último equipo en la Conferencia Este de la MLS 2023 con 18 puntos es la poca seguridad defensiva. Les han anotado 36 goles en 22 partidos. Por ese motivo, el nuevo equipo de Leo Messi fue con toda por un defensor argentino de Racing.

Con tan solo 19 años y más de 20 partidos, al protagonista de esta historia Racing lo considera como una de las joyas del equipo porque estarían pidiendo unos $15 millones de dólares. ¿Se sentaron a negociar con Inter Miami? Las noticias no son buenas para Messi, David Beckham y compañía.

Tomás Avilés estuvo a una firma de cumplir el sueño de jugar con Messi, pero la decisión que tomó Racing no descartaría del todo la posibilidad de vestirse de rosa, ser nuevo nuevo jugador de Inter Miami y compartir cancha y equipo con el capitán de la Selección Argentina.

Inter Miami ofreció US$8.5 millones por un jugador argentino para Messi

Según informó Nico Bravo, periodista del canal TUDN, Inter Miami ofreció US$8.5 millones por Tomás Avilés, pero Racing no aceptó la oferta porque estaría pidiendo unos $15 millones de dólares. No obstante, no se descarta que el defensor central argentino, de 1.86 metros de estatura, pueda jugar con Lionel Messi, ya que se plantea que Atlético Madrid compre los derechos del jugador y lo ceda a préstamo al nuevo equipo de Leo.