Inter Miami jugó el último partido en condición de local en la temporada MLS 2023, y a pesar que no pudieron contar con Lionel Messi en el empate 2 a 2 vs. Charlotte FC, recibió una decisión por parte de Leo que sorprendió a toda la liga. Una vez más, el jugador argentino demostró por qué es un líder en todo el sentido de la palabra.

Messi no estaba disponible para el partido del 18 de octubre de 2023 porque venía de jugar y ser figura con dos goles en la victoria de la Selección Argentina contra Perú por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Sin embargo, Leo volvió hacer de las suyas.

El partido entre Perú y Argentina se acabó pasadas las 12:00 A.M del este de Estados Unidos, 1:00 AM de horario argentino, y lo más probable es que Messi ya tuviera en mente la decisión con la iba a sorprender a Inter Miami y toda la MLS. Leo viajó desde Lima hasta territorio norteamericano en un vuelo que maso o menos salió a las 3:00 A.M. ET según la transmisión oficial de Apple TV.

A pesar de que el jugador argentino viajó en su avión privado, el vuelo fue de unas cinco horas y llegó el mismo día del partido Inter Miami vs. Charlotte FC. Lionel Messi se tomará un merecido descansó, pensaron algunos, pero… ¡Nada que ver! Leo dijo presente en el estadio DRV PNK.

En lugar de descansar y ver el partido en la comodidad de su casa, Leo Messi sorprendió y tomó la decisión de ir a ver jugar a sus compañeros de Inter Miami contra Charlotte FC sin ni siquiera pasar 24 horas desde que jugó más de 90 minutos con la Selección Argentina en el triunfo ante Perú. Un líder en todo el sentido de la palabra, pero… La presencia del ’10’ argentino no le trajo tan buena suerta a su equipo.

Inter Miami empató con Charlotte FC con la presencia de Messi en el estadio DRV PNK

Enzo Copetti abrió al marcador con un gol de cabeza al minuto 45, pero Iner Miami respondió antes del dinal del primer tiempo, y con un gol de Nicolás Stefannelli empató el marcador parcial. El delantero colombiano Kerwin Vargas marcó el segundo gol para Charlotte FC, pero tras una gran asistencia de Leonardo Campana, Robbie Robinson marcó el empate 2 a 2 final frente a la presencia del mismísimo Lionel Messi.