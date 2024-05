La vida muy pocas veces da dos oportunidades para tener una posibilidad de ese calibre, pero lo que es para uno, es para uno. Rodolfo Soules aceptó la invitación de BOLAVIP y en una entrevista exclusiva relató cómo pasó de ser señalado como alguien que no servía para la radio a convertirse en la voz oficial del estadio de Inter Miami. ¡Y eso no es todo! En la presentación oficial de Messi todo se le arruinó.

Hace 20 años, Soules presentó el primer demo en una estación de radio en Venezuela y la reacción fue contundente: “No sirve para la radio, que mejor se dedicara a otra cosa”, dijo el productor que le cerró la primera puerta a Rodolfo, pero la respuesta que tuvo iba a demostrar por qué terminaría siendo parte de la presentación oficial del mismísimo Lionel Messi en Inter Miami.

“Imagínate a mí que apenas estaba empezando en esto. Era mi primer semestre en la universidad de comunicación social y que me dijeran eso me estaba matando la carrera. Pero la realidad es que me acosté a dormir, pensé y dije: ‘Este tipo se va a tragar sus palabras’. Y bueno, nos fue bastante bien. A los días nos dieron un mejor horario”, le empezó cotando Rodolfo Soules a BOLAVIP.

El camino de Soules en la radio empezó con el programa ‘Pura Labia’ y con lo que ganaba le ayudaba a su mamá, quien era madre soltera de tres hijos. Llegó la hora de tomar la decisión de irse a Estados Unidos en 2007, había nacido en territorio norteamericano así la documentación no era ningún problema, y el objetivo era llevar su carrera a otro nivel.

Rodolfo Soules, la voz del estadio de Inter Miami. (Foto: cortesía del entrevistado)

Empezó trabajando con la cadena de TV Univision en Houston. No era un desafío fácil porque la audiencia era en su mayoría mexicana, así que empezó a conocer a fondo la cultura de los mexicanos. Le iba a ir tan bien que en un partido entre México y Venezuela lo reconocieron más los aficionados mexicanos. El apodo de ‘El Chamo’ empezaba a sonar cada vez más fuerte en Estados Unidos y el momento de presentar y anunciar los goles de Leo Messi estaba cada vez más cerca.

A Rodolfo Soules se le arruinó todo en la presentación de Leo Messi en Inter Miami

Ante la inminente llegada de Messi en julio de 2023, Rodolfo Soules empezó a ser contenido para palpitar la llegada del jugador argentino. ¿Cuánto iban a costar las entradas? ¿Dónde quedaba el estadio? ¿Qué otras figuras llegarían con Leo? Fueron algunas de las temáticas que llevaron los videos de Soules hasta Inter Miami para recibir una invitación muy especial.

“Éramos Tony Cherchi, de Apple TV Plus y Melissa Ortiz, que es una exjugadora de la Selección Colombia. Iba a ser como el reportero de cancha porque las suites en el estadio están abajo y eso iba a estar lleno de celebridades. Estaría entrevistando a esas celebridades para la llegada de Messi… ¿No? ¿Qué pasó? Que nos cayó una tormenta eléctrica ese día, horrible, y se cortó todo mi show. Con todo y que el fin de semana lo habíamos ensayado todo el fin de semana. Se cortó toda mi presentación ahí. Y bueno, quedé ese día muy frustrado. Pero lo que sí fue interesante es que conocí a los que producían todo esto del Inter Miami, a la gente de animación del estadio”, contó Rodolfo Soules.

Así llegó Soules a ser la voz oficial del estadio de Inter Miami

-¿Cómo se dio todo para llegar ser la voz del estadio Chase de Inter Miami?

-Me invitaron a hacer el primer partido de Inter Miami que fue amistoso contra el Newell’s Old Boys. Y nos fuimos a ensayar y él (persona de animación del estadio Chase) me dijo que los diez minutos más importantes es la presentación de los jugadores. Para mí, que he trabajado por 20 años presentando artistas en conciertos, fue fácil esa parte porque dije que los voy a hacer rockstars. Me fue muy bien en la presentación y fue un desastre cuando llegaron el tema de los cambios y las tarjetas amarillas, porque estamos hablando de que es un amistoso internacional y Newell’s cambió a los once jugadores. Hubo un momento que entraron ocho al mismo tiempo. Hacerlo en inglés, entrando, saliendo, me volví un ocho. O sea, un desastre. Dije: ‘Bueno, no sé si me volverán a llamar o no’.

-¿Y el primer partido oficial?

-Primer partido de la temporada. De nuevo, ahí nos fue mucho mejor con las sustituciones, con todo eso. Ahí le empezamos a meter un poquito más el tema de: ‘Directamente de Rosario’. Todas esas presentaciones que hacemos con los goles. Una video reacción dentro de la cabina. Empecé a grabarme más y me fue yendo cada vez mejor. Como el tercer partido me dijo, hermano: ‘Eres tú para para toda la temporada’. Así que ha sido una experiencia muy bonita. Era un loco pensando que yo no hubiese querido hacer esto y terminó siendo fantástico y una experiencia fenomenal del Inter Miami. Le estoy muy agradecido a ellos y a Luis Dones que me dio la oportunidad.