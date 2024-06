La Mayor League Soccer ya trabaja de cara a un mercado de fichajes de verano donde traer talento desde el viejo continente vuelve a ser el objetivo. Por California se busca una alianza Dortmund-Barcelona para frenar al Inter Miami de un Lionel Andrés Messi que ya se encuentra convocado con Argentina de cara a la Copa América. Unir a dos viejos amigos, el siguiente paso para consolidar rivales de peso para La Pulga.

Era noticia días atrás los acercamientos y pasos al frente que LA Galaxy iba consiguiendo de cara a hacer oficial pronto la llegada de Marco Reus al gigante del soccer. César Luis Merlo confirmaba como el ícono del Dortmund se acerca a una MLS que sigue creciendo con cada mercado que pasa y que volverá a ser el lugar de desembarco de nuevos rivales de peso para Messi. Se trabaja para que no sea el último en este sentido. Los cañones apuntan al Barcelona de LaLiga Española según confirman por AS.

Y los ojos en este sentido se ponen sobre Robert Lewandowski. El polaco tiene contrato hasta el 2026 por un Barcelona cuya situación económica seguirá siendo noticia en los próximos meses. AS y Mundo Deportivo se hacen eco del deseo del Galaxy por unir a dos de los principales pilares del último Dortmund campeón de Bundesliga con Jürgen Klopp al mando. El ariete de Hansi Flick no olvidemos, tiene un salario que crece con cada temporada que pasa y que para muchos, condiciona la recuperación financiera de la entidad.

No es nuevo el rumor de ver a Lewandowski fuera del conjunto culé. El futuro del nuevo proyecto, así como la necesidad de generar ingresos de cara a no tener que vender a las vacas sagradas se unen en un escenario donde muchos ojos apuntan al polaco como el sacrificio que se debe hacer. Así hablaba sobre su futuro en MARCA días atrás: “Hay muchos rumores sobre muchas cosas, los hay de todo tipo. Mi cabeza sólo está en empezar y estar listo con el Barcelona la próxima temporada, en dar un paso adelante en nuestro juego. Es lo que puedo decir y lo que está en mi cabeza”.

Reus y Lewandowski, los objetivos del Galaxy para competir con Messi: IMAGO

La Galaxy sueña con unirle una vez más con Reus. No es una operación sencilla a corto plazo teniendo en cuenta el desembolso que habría que realizar por Barcelona, pero por AS indican que en cualquier caso se trabajará para buscar su llegada a la MLS de Messi en un futuro no muy lejano. 2025, un año antes del final de su contrato indican, puede ser el momento idóneo para unirle con Marco después de casi 13 años. La Pulga no olvidemos, tiene vínculo laboral por Miami hasta diciembre de dicho año.

Lewandowski gusta de la MLS

“Antes de la pandemia del coronavirus, la idea de la MLS estaba firmemente en mi cabeza. Pero de alguna manera cambié de opinión después”. Son reflexiones puntuales de Lewandowski cuando ha sido consultado sobre la posibilidad de unirse a la liga norteamericana. Hablamos de un proyecto que no para de crecer y cuyo caché por el boom alrededor de Messi pretende ser aprovechado por todos.

¿Cuánto cobra Lewandowski en Barcelona?

Hablamos de uno de los contratos más singulares del Barcelona. Lewandowski firmó por cuatro años y con un salario que iría al alza en las primeras tres temporadas. 23 millones de euros ganó en sus primeros 24 meses, mientras que en los 12 que vienen por delante cobrará cerca de 32. En el último lustro la cifra baja a los 26 ‘kilos’. El ruido alrededor de su futuro por estos números, presente en Cataluña desde hace meses.