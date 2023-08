El Inter Miami se sigue reforzando para rodear a Lionel Messi con los mejores compañeros posibles y Jordi Alba definitivamente es uno de ellos. Tras dos años separados, el argentino y el lateral español vuelven a juntarse, ahora en la MLS.

Jordi Alba fue presentado como nuevo jugador del Inter Miami y dio su primera conferencia de prensa oficial como jugador del equipo de la Florida junto a Gerardo Martino, entrenador del club.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

Jordi Alba se refirió a Messi en su primera conferencia como jugador de Inter Miami

En la previa del encuentro que Inter Miami disputará esta noche ante Orlando City en el clásico de la Florida, Jordi Alba fue consultado por lo que significa llegar al equipo y con qué se encontró allí.

“Estoy muy contento de reunirme tanto con Leo como con Busi [Sergio Busquets] aquí en el Inter Miami. No sólo somos nosotros tres, sino que hay un grupo de jugadores que, a mi parecer, son muy buenos. Nos tienen que ayudar y nosotros a ellos para intentar ganar todos los títulos por los que juguemos”, comentó.

Al ser consultado por Leo, Jordi Alba no dudó en deshacerse en elogios para el argentino. “Lo veo igual. Al final creo que hasta que no la ha conseguido [la Copa del Mundo] no ha parado. Pero Leo es una persona muy exigente, un jugador que quiere ganar, que compite en cada entrenamiento y en cada partido”, declaró.

Finalmente destacó la calidad del argentino y su hambre por seguir logrando cosas, a pesar de haber conseguido el máximo logro en Qatar. “Es verdad que ha ganado un mundial, pero va a seguir igual. Va a luchar por este nuevo reto que es Inter Miami, va a intentar ganarlo todo aquí y para eso estamos aquí, para ayudarlo. Todos los jugadores del equipo y del Staff”, concluyó.

Inter Miami jugará este miércoles 2 de agosto por los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023 ante el Orlando City, desde las 21hs (Hora ARG) en el Lockhart Stadium, la nueva casa de Leo Messi.