Por fin llegó la hora cero. Lionel Messi paralizó al mundo del deporte en torno a su presentación oficial en Inter Miami, y justo en el mismo día en el que iniciaba la nueva era de Leo en la MLS de Estados Unidos, un periodista le puso presión al jugador argentino con una escenario que lo llevó a una contundente conclusión: “Su temporada termina el 21 de octubre”.

Y no está lejos de la realidad si de números se trata. Luego de 22 partidos disputados en la MLS 2023, Inter Miami ocupa la última posición de la Conferencia Este y está a 12 puntos del noveno lugar que le daría la posibilidad de ingresar a los Playoffs en un partido de eliminación directa en la Ronda de Comodines. ¿Misión imposible para Leo Messi con 12 encuentros por jugar?

Lionel Messi dio señales que su debut en el Inter Miami sería en el primer partido de la Leagues Cup contra Cruz Azul al decir que “nos vemos el viernes otra vez”. Leo estaría en la primera fecha, viernes 21 de julio a las 20:00 ET (21:00 ARG), de la Zona Sur 3 del torneo que enfrenta a los equipos de Estados Unidos y de México.

Inter Miami debe quedar al menos segundo en el grupo que comparte con Cruz Azul y Atlanta United si quiere avanzar a los 16avos de Final de las Leagues Cup 2023. En el caso que este escenario no se dé, se daría el escenario que planteó Simon Evans, periodista de la agencia de prensa AFP, para empezar a ponerle presión a Leo Messi.

Le ponen presión a Messi en Inter Miami: ‘Su temporada termina el 21 de octubre’

“Cuando el boom de Messi finalmente se desvanezca, hay un calendario bastante extraño por delante para él. Se vienen dos partidos en la nueva Leagues Cup. Si Miami no pasa de su grupo con Cruz Azul y Atlanta a la etapa eliminatoria, entonces hay un receso hasta el 20 de agosto cuando regresa la MLS. Hay entonces dos meses de la temporada regular. Si Messi no puede inspirar una carrera arrasadora desde la parte inferior de la liga hasta los Playoffs, entonces su temporada termina el 21 de octubre y no volverá a vestir la camiseta rosa hasta febrero”, publicó Simon Evans, de AFP.