‘Me hizo acordar a Messi para Molina’: El golazo en la MLS que comparan con el de Argentina vs. Países Bajos

El efecto Lionel Messi llegó pisando fuerte al fútbol de Estados Unidos, y luego de que Inter Miami presentara de manera oficial al jugador argentino, un narrador se animó a comparar un golazo en la MLS con aquella joya de Leo y Nahuel Molina en el partido Argentina vs. Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

¡A los antecedentes! Transcurría el minuto 34 del primer tiempo cuando Messi hizo de lo imposible algo posible, es habitual en él, y filtró un pase entre líneas que dejó mano a mano a Molina. ¿Gol? No. Recontra golazo en un partido que terminaría con victoria de la Selección Argentina por penales.

Una joya como la de Leo Messi y Nahuel Molina en el Mundial Qatar 2022 no podía tratar de ser imitada sino tenía a un ’10’ nacido en Argentina como uno de lo involucrados. ¡Dicho y Hecho! Luciano Acosta metió una asistencia que fue comparada con la de Lionel contra Países Bajos.

Luego de que Lionel Messi admitiera sobre Nahuel Molina en una entrevista con la TV Pública, de Argentina, que “lo vi cuando siguió la carrera. Entendía que en ese momento lo más normal era dar el pase al costado”; Luciano Acosta no solo admitió que “no ir al PSG con Messi fue el golpe más duro de mi carrera, me quedé con esa espina de poder jugar con él”, también metió una asistencia que compararon con la de Leo en Argentina vs. Países Bajos.

FC Cincinnati le ganó 3 a 1 a Nashville SC por la jornada 24 de la MLS 2023 y Luciano Acosta anotó el primer gol y para dar la asistencia a la segunda anotación de su equipo se puso la capa de Messi, vio pasar al lateral derecho Santiago Arias y este definió de una manera muy parecida a la de Nahuel Molina. Bruno Vain, relator argentino de la liga de USA, no dudó en comparar este golazo con la joya de Leo y Molina en el Mundial de Qatar 2022.