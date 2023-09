Tras la derrota en US Open Cup: ¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

US Open Cup

US Open Cup

Lionel Messi no pudo reaparecer en Inter Miami y el cuadro de las ‘garzas’ lo pagó caro. Esto porque Houston Dynamo no desaprovechó la oportunidad y se quedó con la US Open Cup.

El rosarino había realizado trabajos en doble turno para llegar a este partido. SIn embargo, el cuerpo técnico de Gerardo Martino decidió no arriesgarlo y ni fue al banco de suplentes. Decisión que finalmente marcó diferencias y dejó escapar el segundo título del cuadro de Fort Lauderdale.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi a sus 36 años ha defendido la camiseta de tres clubes a nivel profesional. El primero fue Barcelona donde marcó un antes y un después con 34 títulos.

En dicha etapa se cuestionó su participación en la Supercopa 2006 ante Betis. Es que pese a ser parte del plantel, no sumó minutos en ninguna de los dos partidos. Por eso algunos no lo contabilizan y mencionan que en total tiene 43.

Pero más allá de dicha polémica, ya que el propio club blaugrana ha recalcado que sí fue parte de dicho plantel, Messi mantiene un importante número de títulos conseguidos. Los que se detallan de la siguiente forma:

LaLiga (10): 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19.

Copa del Rey (7): 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21.

Supercopa de España (7): 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018.

Champions League (4): 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15.

Supercopa de la UEFA (3): 2009, 2011 y 2015.

Mundial de clubes (3): 2009, 2011, 2015.

Luego en 2021 cambió de club y desde Barcelona pasó a PSG. Esta no fue la mejor etapa de Lionel pero sumó tres títulos:

Ligue1 (2): 2021-22, 2022-23.

Trophee des Champions (1): 2022.

A nivel de selecciones, Messi consiguió con Argentina cinco títulos. Entre ellos, Copa América y el reciente Mundial de Qatar 2022.

Mundial (1): 2022

Copa América (1): 2019

Finalissima (1): 2022

Juegos Olímpicos (1): 2008

Mundial Sub 20 (1): 2005

Ahora en Inter Miami desde 2023 ha disputado dos finales y solo sumó un título.

Leagues Cup (1): 2023

Por lo que Lionel Messi acumula 43 títulos, los mismos que Dani Alves. Pero todavía tiene pendiente la disputa de la MLS.

¿Cuántas finales disputó Lionel Messi?

A lo largo de su carrera, Messi ha disputado 50 finales. En total anotó 37 goles y concretó 16 asistencias. En tanto, en 13 fue elegido el mejor jugador de la cancha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.