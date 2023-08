¿El fútbol es para los vivos? El primer partido sin victoria de Lionel Messi como jugador de Inter Miami llegó en el debut como local en la temporada MLS 2023. No se puede ocultar, Leo no la pasó nada bien y en un intento por sacar ventaja en un tiro libre no se dio cuenta de las cámaras y se vio su triple engaño al árbitro del partido vs. Nashville SC.

Las opciones claras de gol brillaron por su ausencia para el Inter Miami en el empate 0 a 0 del 30 de agosto de 2023 y las acciones que más generaron expectativas fueron dos tiros libres y un remate de Leo Messi. En una de ellas llegó el engaño al árbitro Chris Penso.

De entrada, Penso quiso mostrarse como la máxima autoridad del partido sin dejar de reconocer la talla de juagdores que tiene Inter Miami. Dos veces Sergio Busquets se le paró al árbitro, lo tocó y aunque la reacción fue responderle duro al jugador español, la tarjeta amarilla no apareció. Lo mismo iba a pasar con Lionel Messi.

Messi no se dio cuenta de las cámaras y se vio su triple engaño al árbitro

Los jugadores de Nashville SC tomaron nota del video viral de Leo Messi en el que corría el balón sin que el árbitro se diera cuenta para anotar un golazo contra FC Dallas en los octavos de final de la Leagues Cup 2023. Para que esto no sucediera, le avisaron al árbitro Chris Penso cuando el jugador argentino lo intentó volver a hacer.

El primer engaño de Lionel Messi se vio frustrado, ya que el árbitro le hizo mover el balón a la posición en la que sucedió la falta. Luego, Leo lo volvió a intentar y Penso se dio cuenta. Tuvo que volver a mover la pelota. ¿La tercera es la vencida? Sí, finalemente el jugador argentino corrió un poco el balón, pero en esta ocasión no fue gol y el partido Inter Miami vs. Nashville SC terminó 0 a 0. ¡Video!

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

Luego del empate 0 a 0 contra Nashville SC del miércoles 30 de agosto, Inter Miami jugará contra el actual campeón de la MLS 2023. El próximo partido de Leo Messi y compañía será vs. Los Angeles FC el domingo 3 de septiembre a las 22:00 ET (23:00 ARG).

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en nueve partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.