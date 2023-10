Era uno de los temas que paralizó al mundo entero porque el futuro de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol volvía a ser objeto de especulación, pero llegó la hora de acabar con los rumores, ya que Lionel Messi rompió el silencio y respondió si seguirá en Inter Miami y el fútbol de la MLS.

Todo empezó porque Inter Miami no pudo cumplir dos de los tres objetivos desde que empezó la era de Leo Messi. Tras ganar la Leagues Cup 2023, el equipo perdió la final de la US Open Cup y no clasificó a los Playoffs. Por ese motivo, el jugador argentino estará casi cuatro meses sin competir de manera oficial a nivel de clubes.

Como Messi jugaría su último partido en la MLS 2023 el sábado 21 de octubre en Charlotte FC vs. Inter Miami a las 18:00 ET (19:00 ARG) y no volverá a ver acción con su equipo por un torneo oficial hasta que inicie en febrero de 2024 una nueva temporada, se especuló con la posibilidad de que fuera en condición de préstamo a otro equipo. FC Barcelona pico en punta, pero…

La Selección Argentina le ganó 0 a 2 a Perú con dos goles de Lionel Messi por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Inter Miami no dudó en oncultar su emoción por la actuación del jugador argentino, y sin ni siquiera saber que Leo confirmaría qué sería de su futuro, se rindió ante el ’10’ con dos épicas reacciones.

Llegó el turno para que Sofi Martínez, de la TV Pública de Argentina, preguntara: “Volvés a Miami ahora, no clasificaron a los Playoffs. ¿Estás pensando algo? Durante este mes de diciembre se especuló con algún cambio”. La respuesta de Leo Messi iba a ser contundente.

Messi rompe el silencio sobre su futuro y responde si seguirá en Inter Miami

“No. La verdad que una lástima, estuvimos cerquita. Me perdí los últimos partidos, tuvimos varias lesiones. El mes de julio fue muy duro para nosotros porque jugabamos cada tres días, viajabamos, pero bueno… Conseguimos un torneo importante para el club (Leagues Cup) para lo que se viene el año que viene. Entrenaré, jugaré el partido que nos queda ahora e intentaré llegar lo mejor posible para noviembre para ver si puedo estar otra vez“, le respondió Messi a la periodista Sofi Martínez para negar que cambiará de equipo y confirmar que seguirá en Inter Miami de cara a la temporada 2024.

Lo primero que hará Messi en su carrera gracias a Inter Miami y David Beckham

Tras confirmar que continuará como jugador de Inter Miami, Lionel Messi reveló lo primero que hará en su vida futbolística gracias a que juega en el equipo de David Beckham y los hermans Mas. “Disfrutar de las vacaciones en Argentina, que es la primera vez que voy a tener mucho más días en dieciembre, las fiestas con tranquilidad, con mi gente. En enero volveré otra vez hacer pretemporada, iniciar de cero y prepararme lo mejor posible como siempre”, afirmó Leo.