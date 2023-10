Inter Miami dio un golpe sobre la mesa y le dejó en claro al mundo de la MLS que no le tembló la mano a la hora de ir por figuras del fútbol mundial como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Ahora, todo parece indicar que David Beckham estaría cerca de firmar a otro jugador estrella tras una invitación personal por parte de Leo.

En el objetivo de clasificar a los Playoffs de la MLS 2023, Inter Miami se ha visto falta de ideas en el mediocampo sobre todo cuando Messi no está en cancha. Para solucionar este problema, Beckham y los hermanos Mas tendrían en carpeta a un jugador que supo ganar el Balón de Oro en 2018.

Si este rumor es cierto, David Beckham ya empezó a ser el respectivo trabajo de campo. Lo que empezó con una simple coincidencia al encontrarse de vacaciones en Croacia podría terminar en un nuevo jugador estrella firmado para Leo Messi en Inter Miami.

‘Messi lo invitó a Inter Miami’: El jugador estrella que Beckham estaría cerca de firmar

Predrag Mijatović es un exjugador que supo ganar la Champions League 1997-98 con Real Madrid. Ahora, en el retiro tras jugar 118 partidos en el equipo español y ser tres veces elegido como el mejor jugador de Yugoslavia se animó a revelar el jugador que recibió una invitación de Lionel Messi para jugar en Inter Miami.

“(Luka) Modric ha recibido numerosas ofertas de Estados Unidos. El hecho de que Messi lo haya invitado personalmente al Inter Miami podría cambiar las reglas del juego”, dijo Mijatović en unas declaraciones publicadas por el diario Nogomania, de Croacia. Al ’10’ del Real Madrid se le acaba el contrato el 30 de junio de 2024.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.