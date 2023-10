El nombre de Adnán Ahmadzada aparece recientemente como una de las tendencias en búsqueda en Google, además de hacerse sentir en Twitter durante un buen tiempo, pero, ¿quién es esta persona y qué tiene que ver Lionel Messi?

Tan solo bastó con que Leo subiera una foto a su cuenta oficial de Instagram con esta persona para que millones de personas comenzaran a preguntarse quién es.

Se trata de un empresario de Azerbaiyán con reciente paso por Florida, sin embargo, la fotografía no es reciente aunque si tiene un significado bastante peculiar.

La imagen corresponde al cumpleaños 36 de Leo, el cual celebró en Rosario, y allí, estuvo Adnán Ahmadzada junto al campeón del mundo, felicitándolo, donde se sacó esta y otras fotografías, regalándole a una alfombra típica de su país.

Ahora, la interrogante sobre por qué subió esta foto del pasado sigue abierta, en medio de su recuperación tras lesionarse y perderse los últimos partidos del club, entre ellos la final de la US Open Cup.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 43 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Leagues Cup con Inter Miami. Con esto iguala a Dani Alves, que tiene 43. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.