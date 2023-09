Lionel Messi se ha encargado de revivir a Inter Miami y en menos de un año ya sumó su primer título en Estados Unidos ganando la Leagues Cup ante Nashville y por penales.

Pero el capitán de Argentina también ha sufrido con el momento crítico del equipo en la Major League Soccer, donde marchan últimos en la Conferencia Este. A tal punto que preocupó de sobremanera a Gerardo Martino.

El propio ‘Tata’ reveló que tras el empate sin goles ante Nashville, vio la peor imagen de Messi. “Tuve que decirle ‘tranquilo, no vamos a ganar todos los partidos. No podemos permitir empates, pero tenemos que seguir encontrando formas de crecer’. Estaba muy amargado. Era como si hubiéramos perdido el partido”, exprese entrenador a The Athletic.

Tras ello, agregó que el deseo de ganar de Messi le termina pasando la cuenta pero que a su vez es fundamental en todo los logros que ha conseguido en su carrera. “Él está en una búsqueda permanente de ganar y es muy difícil cambiar esa mentalidad. Yo tampoco quisiera cambiar nunca esa mentalidad, eso es lo que lo hace mejor. No ha perdido ganas de competir”, recalcó.

¿Dosificará Messi?

Lionel Messi salió en los últimos minutos del partido entre Argentina y Ecuador. Luego no jugó ante Bolivia para ‘cuidarlo’. Pese a esto, Martino recalcó que no esta en sus planes la dosificación del ’10’.

“Seguramente Leo y Scaloni han hablado de las situaciones en las que se encontraban y cuál es el resultado más conveniente. Lo mismo lo haremos una vez que (Messi) esté aquí, pero obviamente con toda la información de lo ocurrido durante la semana”, cerró.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Inter Miami visita por la Major League Soccer a Atlanta United este sábado 16 de septiembre. Las ‘garzas’ marchan penúltimos con 28 unidades en 26 partidos. De ganar, junto a otra serie de resultados, podrían quedar a solo un partido de puestos de playoffs.