Argentina inició con el pie derecho la defensa de la conquista del Mundial 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron a Ecuador con anotación de Lionel Messi.

El capitán de la albiceleste apareció en el momento justo para clavar un perfecto titulo libre en el minuto 78’. Remate que desató los festejos en el Estadio Monumental y que sirvió para sumar los primeros tres puntos en las Eliminatorias.

¿Qué pasó con Messi?

Sin embargo, las alarmas se encendieron en el minuto 89’ ya que Lionel Messi le pidió el cambio a Scaloni. Ante esto Exequiel Palacios fue el encargado de reemplazar a la figura del Inter Miami.

“Salí por cansancio. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir en los partido”, expresó Messi tras finalizado el partido. Pero más allá de sus palabras de tranquilidad, su cambio contó con el fin de una racha digna de la Lionel.

El rosarino no había sido reemplazado en Argentina desde 2014. La última vez había sido ante Nigeria, en el triunfo por 3-2. En dicha ocasión fue Ricky Álvarez el que tomó su lugar.

Aunque ahora la preocupación se enfoca en la situación de Messi ya que su salida habría sido por molestias físicas. Lo que implicaría mover el esquema de cara a la segunda fecha de las Clasificatorias.

“El me pidió el cambio porque sentía algo. Si esta bien, viene y jugará. Pero si no esta bien, no jugará y veremos que hacemos”, reveló Scaloni en conferencia de prensa. Por lo que ahora es duda para el duelo contra Bolivia del próximo martes 12 de septiembre.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.