El Inter Miamirecibe al FC Cincinnati por una de las últimas jornadas de la Major League Soccer 2023. El partido se jugará HOY, sábado 7 de octubre a partir de las 19:30 horas ET de Estados Unidos en el DRV PNK Stadium de Florida.

El equipo de Lionel Messi pende de un hilo en lo que respecta a su clasificación a los Playoffs de la MLS. Aquí te contamos que sucede si las Garzas no logran quedarse con la victoria.

¿Qué pasa si Inter Miami pierde contra Cincinnati?

Si el Inter Miami pierde en este partido ante el líder de la Conferencia Este, verá realmente comprometidas sus chances de llegar a los Playoffs. Los partidos que más lo comprometen se jugarán al mismo tiempo.

Los de Florida ya no dependen de si mismos, pero si además pierden en este duelo, deberán esperar que tanto Montreal cómo New York Red Bulls pierdan sus partidos. Además necesitan que New York City y DC United, que juegan entre si, empaten en su duelo.

¿Qué sucede si el Inter Miami empata con Cincinnati?

En el caso de que Inter Miami y Cincinnati no se saquen ventajas, la situación para las Garzas es bastante similar. Necesitan que Montreal y New York City no ganen su respectivos duelos.

El único resultado que realmente beneficia a los de la Florida es la victoria, aunque ni así tendrán asegurada la clasificación. Ya que no solo tienen el problema del puntaje, sino también la diferencia de gol.

¿Qué partidos le quedan al Inter Miami?

El Inter Miami debe un encuentro que podría ser clave de cara a la clasificación. Luego de su partido contra Cincinnati, tendrá dos duelos seguir frente a Charlotte FC, uno de los rivales directos en la clasificación.