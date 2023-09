La vida te da sorpresas… ¿Sorpresas te da la vida? Lionel Messi tiene el desafío de liderar a Inter Miami para clasificar a los Playoffs de la MLS 2023 y en vísperas a lograr este objetivo, Álvaro Morales le pidió una ayuda a la liga de Estados Unidos.

Suena raro, ¿no? Sobre todo cuando Morales es aquel periodista de ESPN que crítica todo, absolutamente todo lo que hace Leo Messi. Hay una explicación. Messi fue a jugar con la Selección Argentina y Álvaro lo siguió de cerca mientras ya había dejado una propuesta sobre la mesa.

Primero, le quitó meritos al gol de Lionel Messi en la victoria de Argentina contra Ecuador con una denuncia pública. Luego, Álvaro Morales se animó a decir que el jugador argentino no había jugado en La Paz contra Bolivia porque tenía miedo que volvieran a golear a los argentinos como aquel 6 a 1 del primero de abril de 2009. Lo más picante estaba por venir…

La ayuda que pidió Álvaro Morales para que Messi clasifique a los MLS Playoffs

Inter Miami dio un golpe de autoridad al ganarle al actual campeón de la MLS, Los Angeles FC el 3 de septiembre de 2023 , y cuando parece estar cada vez más cerca de la posibilidad de clasificar a los Playoffs así sea desde la novena u octava posición para jugar un partido de eliminación directa, Álvaro Morales pidió una ayuda para Messi y compañía. Eso sí, le puso una alta dosis de ironía.

En la previa al juego Inter Miami vs. Atlanta United, Morales publicó en X (Twitter) el pedido a la liga de Estados Unidos para ver a Leo Messi en la Postemporada: “Insisto: no me extrañaría que la MLS decidiera que todos los equipos pasaran a Playoffs con tal de que camine Messi en ellos… perdón, que juegue en ellos”. El jugador argentino aún no logra imposible, ya que uno de sus contradictores más populares volvió a atacarlo con una sugerencia bastante irónica.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.