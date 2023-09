Lionel Messi vuelve a la acción en la temporada MLS 2023 luego de jugar con la Selección Argentina las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y por primera vez, el Inter Miami de Leo se enfrentará a un enemigo que no habían visto hasta ahora.

¡Y no es cualquier cosa! Una vez se confirmó la llegada de Messi al fútbol de Estados Unidos, Don Garber, comisionado de la MLS, sostuvo que “mi expectativa es que harán los ajustes” para que el jugador argentino no juegue en un tipo de cancha en la que no ha actuado hace mucho tiempo. Atlanta United, por ahora, no le hizo caso.

Mientras que Lionel Messi le restó la importancia a las canchas de césped no natural en la MLS al decir que “toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo no he vuelto a jugar en cancha sintética, pero no tengo problema en adaptarme otra vez“; un arquero de la talla de Sergio ‘Chiquito’ Romero hizo una advertencia sobre una experiencia que tuvo con el pasto artificial en Países Bajos: “Esa era una cancha dura, te hacía doler la cintura, rodilla y todo”.

El enemigo que el Inter Miami de Messi enfrentará por primera vez en MLS

Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en el estadio Mercedes-Benz. Por primera vez desde que Leo Messi está en el equipo norteamericano jugarán en una cancha de césped artificial, y frente a la narrativa que este es un enemigo para los jugadores, Gerardo ‘El Tata’ Martino habló fuerte y claro.

“Mi experiencia con el césped de Atlanta siempre ha sido positiva. Desde el momento en que debutamos con Atlanta (United) en esa cancha, la forma en que nuestros jugadores se adaptaron a la superficie. Se adaptaron enseguida y no tuvimos que seguir entrenando sobre hierba. Y lo mismo pasó cuando jugamos en Atlanta con México. Los jugadores se adaptaron rápidamente. Es un tipo de superficie artificial muy acolchada. Hasta ahora no he escuchado opiniones negativas sobre la superficie por parte de jugadores que he entrenado“, le dijo Martino a el portal ‘The Athletic’.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.