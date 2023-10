Mucho se habla de la revolución que genera Lionel Messi en Inter Miami, pero poco se habla del papel protagónico que estelarizó David Beckham durante el proceso. Sin duda alguna, el argentino es la estrella del club, aunque el británico no se queda atrás.

Sin duda alguna, Messi es el jugador sensación en la MLS, pero en su momento, Beckham formó (y todavía forma) parte del selecto grupo de jugadores con impacto en las redes sociales, capaz de viralizar cualquier contenido con tan solo realizar un click.

Durante su etapa en Manchester United, Real Madrid o PSG, Beckham fungió como uno de los jugadores más importantes de sus respectivas plantillas. Ahora, luego del retiro de las canchas como jugador sigue haciendo de las suyas, aunque en esta oportunidad como dirigente.

El efecto Beckham: Sin Messi en esta oportunidad

Recientemente, David Beckham experimentó una ganancia en su cuenta oficial en Instagram tras sumar casi medio millón de seguidores nuevos. Específicamente, el inglés tiene 444.300 nuevos seguidores desde que se publicó el primer trailer de su serie documental en Netflix.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.



¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 13 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.