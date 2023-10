La llegada de Lionel Messi a la MLS trajo esperanza a Inter Miami, renovando por completo la fe en las cosas que podían alcanzar, y no se equivocaron, pues pasaron de ser un equipo nada competitivo a ganar su primer título, disputar dos finales y encender la llama de la liga.

Sin embargo, la tarea heroica de llevar al club de David Beckham a los Playoffs de la MLS se quedó corta, dado que la caída ante Cincinnati FC por la mínima diferencia sepultó las esperanzas del equipo, sentenciando la eliminación en la temporada regular 2023.

En ese sentido, la oncena de la Florida ya piensa en la próxima temporada, y Lionel Messi puede que esté enfocado en nuevos horizontes, tanto así que ha realizado un anuncio totalmente ajeno al club tras la eliminación en campaña regular.

Anuncio de Messi

Por medio de sus redes sociales, el astro argentino y figura de Inter Miami publicó un pequeño teaser sobre lo que parece ser la película animada de su carrera. “En cada niño hay un héroe”, ha sido el mensaje colocado sobre el final del fragmento corto de vídeo.

Dicho anuncio llega pocos días después de aquella caída ante Cincinnati FC que dejó a Inter Miami fuera de cualquier posibilidad de avanzar a los Playoffs del balompié norteamericano.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 13 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?



Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 43 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Leagues Cup con Inter Miami. Con esto iguala a Dani Alves, que tiene 43. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.