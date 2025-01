No tiene arquero: el increíble problema de Inter Miami para el amistoso con América de México

Lionel Andrés Messi volvió a los entrenamientos por un Inter Miami que se alista para el primer amistoso de una pretemporada marcada por la ausencia en refuerzos y donde los problemas se acumulan con el correr de las horas. El propio Javier Mascherano anticipó el increíble problema que le espera a sus hombres para el duelo contra América de México en Las Vegas. Parece mentira, pero la realidad es que solamente a unas jornadas del choque no existe un arquero con contrato en vigor que pueda ser convocado para dicho choque.

Drake Callender, arquero titular del Inter Miami, se encuentra concentrado con la selección a horas del amistoso. Pero es que los suplentes Oscar Ustari y Cole Jensen no han renovado oficialmente su vínculo contractual con un equipo que en este momento apenas cuenta con guardameta de las divisiones juveniles para el amistoso ante el gigante del fútbol mexicano. Javier Mascherano habló en rueda de prensa de una situación surrealista donde las haya y que buscarán resolver antes de que la pelota empiece a andar por Las Vegas.

“Estamos esperando que puedan finalizar los papeles de los dos arqueros que tenemos en el plantel sin contar a Drake…Obviamente no se puede jugar sin portero al fútbol y no vamos a exponer a un chico de la Academia, no va a pasar por lo menos en el tiempo que yo esté acá“, reflexiones del reemplazante del Tata Martino en Inter Miami a solamente unos compases de su estreno como primer entrenador de un equipo donde Messi ya se ha reincorporado a los entrenamientos. Se cruzan los dedos.

La palabra fichajes ha marcado en 2025 de un Inter Miami sin apenas caras nuevas para la tercera edición de la MLS donde Messi buscará su primer título lejos de Europa. Si bien los ojos de muchos se ponen sobre el futuro de Neymar e igualmente alrededor de posibles renovaciones de Lionel Andrés, tanto Mascherano como diferentes directivos del equipo han hablado de una situación alrededor de las caras nuevas que ni mucho menos es la ideal pensando en poder optar al título a finales de 2025. Si bien restan todavía 4 días para el amistoso con los mexicanos, la situación ya deja cuestiones surrealistas como la vista en la rueda de prensa del jefecito en las últimas horas.

Messi ya se suma a los entrenamientos en el inicio de la era Mascherano por Miami:

Repetimos que no ha sido un inicio de año amable para el equipo de La Florida. Matías Rojas, Leo Campana, Cole Jensen, Sergii Kryvtsov, Lawson Sunderland, Felipe Valencia, Nicolás Freire y Franco Negri ya dejaron de una entidad que en este momento apenas tiene caras nuevas y que incluso podría verse obligado a alinear a un juvenil en el debut del 2025 para Messi y compañía. El tiempo corre y no nos olvidemos que tanto el debut por la Copa de Campeones de la CONCACAF como de la MLS se encuentra a poco más de 30 jornadas de ser una realidad

Inter Miami hace cuentas con Neymar

La salida de Leonardo Campana del club libera una de las tres plazas con las que cuenta el equipo de Messi alrededor del Designated Player. Un eslogan permitido por la MLS y donde cualquier jugador fichado por Inter Miami no tendría que acometerse al límite salarial de 638.000 dólares anuales que estipula la Mayor League Soccer. Es el primer paso pensando en el fichaje de un Neymar con un sueldo de hasta 100 millones de euros en Arabia Saudita y que para llegar a Estados Unidos necesitará de fórmulas económicas similares a las cuales se dio el fichaje de Lionel. Se buscan patrocinadores o marcas de la talla de Apple para seguir dando pasos al frente con la incorporación.

Así será la pretemporada de Inter Miami

Todo empieza el 18 de enero frente al América en Estados Unidos. Tras esto, Inter Miami viajará a Perú para enfrentarse con Universitario de Deportes el próximo día 29. Sporting San miguelito y Olimpia de Paraguay entre el 2 y el 9 de febrero marcarán el final de una pretemporada por Sudamérica que será precedido por un doble choque amistoso entre Orlando City antes del inicio de la Copa de Campeones de la CONCACAF el 19 F ante Sporting Kansas City.

