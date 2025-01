Cristiano Ronaldo se aleja de la MLS y seguirá su carrera como Messi tras el retiro

La renovación de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita va de la mano de un futuro de oro en Al-Nassr. Tras algunas jornadas donde incluso ex compañeros le recomendaron unirse a la MLS de Lionel Messi, el ex delantero del Real Madrid o Manchester United estaría ya más que cerrado a un futuro lejos de Oriente Medio. Como ocurre con La Pulga, todo apunta a una relación como directivo con su club tras dejar Europa y cuando sea tiempo de retirarse.

En España Diario MARCA no duda: Cristiano renueva en Al-Nassr hasta el 2026 y con el claro objetivo de ser jugador en activo para la Copa del Mundo de selecciones del año 2026. Un movimiento ni mucho menos inesperado, que irá de la mano con un aumento de sueldo que apunta a hacerle ganar cerca de 200 millones de euros (500.000 euros al día) hasta dicha fecha en Estados Unidos y por encima de todo, hará que CR7 tenga igualmente un porcentaje del club de Riad en el futuro. Se viene el Ronaldo directivo.

Cerca de un 5% del Al-Nassr ya sería propiedad de CR7. Hablamos de un acuerdo entre el jugador y el Fondo PIF que veremos que rol entrega a Ronaldo cuando este cuelgue las botas. No olvidemos que algunas semanas atrás el propio Cristiano hablaba de un deseo por seguir ligado a la actividad incluso como mandamás de un club: “No seré nunca un entrenador o presidente, quizá dueño de un club. Probablemente, veré. Depende el momento, las oportunidades”.

¿Y dónde entra aquí Messi? Pues no nos olvidemos que el propio New York Times habló de una Pulga que estaba ligada al Inter Miami más allá de su rol de jugador. En tiempos donde Jorge Más como David Beckham buscan su renovación igualmente hasta el 2026, vuelven a la vida viejas líneas escritas en el medio para entender que el futuro de ambos astros seguirá ligado a los dos clubes que han apostado por sus servicios tras el final de su paso por Europa.

Un amistoso en Arabia Saudita por 2023, última imagen de Messi y CR7 en el mismo césped: GETTY

“Al firmar su contrato con la MLS, también recibió un porcentaje de propiedad en la organización que podría activarse cuando termine su etapa en activo…La conexión de Messi con el Inter de Miami ha elevado la relevancia y el valor comercial del club a nuevos niveles”, información de The Athletic para New York Times meses atrás. Cristiano seguirá por Oriente Medio, La Pulga seguramente en América y veremos si el futuro puede volver a abrir la puerta a un Last Dance pendiente desde aquel Barcelona vs. Juventus de la fase de grupos de la UEFA Champions League de la campaña 2020/2021.

Los números de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

CR7 se ha convertido en la gran cara de una liga emergente como llena de dinero para buscar ser una dentro del top 10 mundial antes del 2034. Cristiano firma hasta la fecha 91 partidos, 81 goles, 18 asistencias y la Copa Campeonato de Clubes Árabes del 2023 en cuanto a conquistas se refiere. De momento, Al-Nassr es cuarto en una Saudí Pro League donde 9 puntos le separan del líder Al-Ittihad.

El historial completo del Messi vs. CR7

Todo empezó con un Barcelona vs. Manchester United de la Champions del 2008. Messi y Ronaldo se han enfrentado en hasta 38 ocasiones a lo largo de sus carreras. 16 victorias para La Pulga y 10 para CR7 marcan el pilar del cuadro. Lionel ha registrado 21 goles y 12 asistencias, mientras que el luso un total 20 tantos y una asistencia.

